PUBBLICITÀ
HomePolitica localeDecreto bollette 2026, bonus da 90 euro e sconti per le famiglie
Politica locale

Decreto bollette 2026, bonus da 90 euro e sconti per le famiglie

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Bonus bollette da 600 euro ai lavoratori, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Bonus bollette da 600 euro ai lavoratori, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
PUBBLICITÀ

Consiglio dei Ministri sarà convocato il prossimo 18 febbraio per varare il nuovo decreto bollette. L’obiettivo del provvedimento è ridurre l’impatto del caro energia sulle famiglie a basso reddito e per sostenere la competitività delle aziende. In agenda la realizzazione di nuovi sgravi. Tra questi c’è il contributo straordinario di 90 euro per le forniture di energia elettrica che sarà riservato esclusivamente ai titolari del bonus sociale e con un limite di spesa di 315 milioni di euro in totale.

Il secondo bonus del decreto Bollette

Un secondo bonus, per il 2026 e 2027, prevedrà il riconoscimento da parte dei venditori di energia elettrica di un contributo straordinario per quei clienti domestici residenti che non siano, in questo caso, titolari del bonus sociale ma con ISEE inferiore a 25mila.

PUBBLICITÀ

Il valore economico del contributo sarà pari alla componente Prezzo Energia a copertura dei costi di acquisto applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno, per i clienti con forniture attive al 1 gennaio o del primo bimestre di fornitura quelli attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno.

Il contributo viene riconosciuto purché i consumi del bimestre non siano superiori a 0,5 MWh e quelli registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati