Degrado al Vomero, la bellezza abbandonata di San Martino

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L’area di San Martino, nel cuore del Vomero, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e panoramici dell’intera città. Nonostante il continuo afflusso di turisti affascinati dal panorama e dalla storia del sito, il potenziale di questa zona resta in gran parte inespresso a causa di condizioni di degrado e di una gestione che appare ancora insufficiente.

Lavori a rilento a San Martino

A incidere negativamente sulla fruibilità dell’area è innanzitutto lo stato di abbandono di alcune strutture, tra cui l’ex albergo nei pressi del piazzale, oggi ridotto a un manufatto fatiscente. A questo si aggiungono problemi infrastrutturali sempre più evidenti: la prossima chiusura della funicolare di Montesanto per lavori di revisione ventennale rischia di complicare ulteriormente i collegamenti con la collina. Anche la sicurezza desta preoccupazione, come dimostra il tratto di marciapiede in via Tito Angelini, transennato dopo la caduta di alcune pietre e mai ripristinato. Una situazione che trasmette un senso di incuria a cittadini e visitatori, in netto contrasto con il valore storico e paesaggistico del luogo.

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Le voci dei residenti

“Questa zona è diventata una zona turistica, quindi avere la libertà di muoversi diventa piacevole. Perché poi c’è il panorama di Napoli che è bello“, commenta così una residente. Particolarmente critica è la lentezza dei lavori di consolidamento del muro di contenimento nei pressi di Castel Sant’Elmo, avviati dalla Regione Campania nel maggio scorso. Nonostante il cartello di cantiere indicasse come termine il 25 febbraio 2026, i lavori risultano ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali sui ritardi.

Questo blocco incide anche sulle attività commerciali della zona, tra cui le storiche botteghe degli artigiani del corallo attive sin dagli anni Trenta. Nel frattempo, si attende un intervento concreto anche da parte del polo autonomo “Musei nazionali del Vomero”, istituito dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, che include anche la Villa Floridiana. La speranza è che si possa finalmente restituire decoro e piena accessibilità a uno dei luoghi più emblematici di Napoli.