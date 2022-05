Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio annuncia il risultato del test del Dna

Ennesimo buco nell’acqua nella ricerca di Denise Pipitone, a quasi 20 anni dalla scomparsa.

Il test del DNA per ritrovare Denise

Era diverso tempo, ormai, che circolavano voci sulla possibilità che una giovane donna – tale Antonia Cerasela – potesse essere in realtà Denise. Tuttavia, sta mattina, dal profilo Facebook della madre arriva la smentita. Piera Maggio, da quel maledetto 1 settembre 2004, non si è mai arresa. Anche sta volta, infatti, ha voluto andare fino in fondo alla vicenda. Per questo motivo si è sottoposta ad un test del DNA per accertarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, che quella non fosse sua figlia.

Le attività per accertare l’identità di Cerasela

“Gli avvocati Giacomo Frazzitta e Ottavia Villini […] hanno proceduto, attraverso una operazione internazionale, a prelevare campioni di sostanza biologica alla signora Cerasela con il suo consenso, dopo averne localizzato la posizione nello Stato della Romania“. Questo ciò che si legge sul post, segnato come “comunicazione importante“, sul profilo Facebook di Piera Maggio. Negli ultimi mesi, infatti, sia alla Procura di Marsala, che allo studio dell’avvocato Frazzitta, erano giunte diverse segnalazioni. Queste suggerivano che la perduta Denise si trovasse in Romania, sotto il nome di Cerasela. Così, nonostante la Procura di Marsala non avesse dato alcuna risposta, Piera Maggio aveva deciso di mettersi in contatto con la donna e, di comune accordo, sottoporsi al test del DNA.

Il test del DNA ha dato esito negativo

Infatti, come si legge nel comunicato: “In seguito, con la collaborazione della genetista dottoressa Marina Baldi, si è proceduto al campionamento e alla comparazione delle sostanze biologiche“. Purtroppo, tale esame non ha lasciato alcun dubbio, poiché, come riferito dal post, “tale comparazione ha dato esito negativo“. “Pertanto – continua il messaggio – può dirsi al di là di ogni ragionevole dubbio che la signora Cerasela non è Denise Pipitone“. Nonostante tutto, i genitori di Denise non perdono la speranza, continuando nell’incessante ricerca della figlia perduta.