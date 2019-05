Dennis Fantina, il dramma del primo vincitore di Amici di Maria De Filippi

Dennis Fantina, da “Saranno Famosi” a “All Together Now”: “Ho due figli e sono disoccupato”

Ben 18 anni fa, nel 2001, vinse la prima edizione di “Saranno Famosi” il talent show antenato di Amici di Maria De Filippi. Ma a quei tempi i talent di questo genere erano pressoché ignorati dalle case discografiche e mondo dello showbiz così per Dennis Fantina le cose non sono andate come sperava. E oggi, dopo aveva cantato e suonato ma anche fatto lavori che non c’entrano nulla col mondo dello spettacolo si è rimesso in gioco come concorrente a “All Together Now” il talent presentato da Michelle Hunziker e J-Ax. «Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica», ha raccontato Fantina.

La musica di Dennis, che ha cantato “All night long” di Lionel Ritchie, ha subito scaldato il “muro umano” dei 100 giudici, del programma musicale di Canale 5, e il concorrente è riuscito a ottenere al secondo turno conquistando un posto in semifinale.

Classe 1976, Dennis Fantina è nato a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, il 6 dicembre sotto il segno del Sagittario. Fin da piccolo, inoltre, Dennis ha sempre avuto la passione per il mondo della musica e in particolar modo per il canto. Una passione che è riuscito a portare avanti e ad alimentare anche grazie alla sua famiglia, punto fondamentale nella sua vita. Prima di approdare ad Amici, inoltre, Dennis ha fatto una lunga gavetta, cominciata quando aveva appena 21 anni quando ha deciso di prendere parte ad alcuni festival e spettacoli locali. Il successo è arrivato nel 2001 quando ha vinto la primissima edizione del talent show di canale 5 che gli ha fatto vincere anche un contratto, di un anno, con le reti Mediaset.