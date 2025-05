Denuncia in caserma con un motorino rubato, vengono denunciati a loro volta

PUBBLICITÀ

Si sono presentati in caserma per sporgere una denuncia di smarrimento, ma sono stati a loro volta denunciati per ricettazione. È accaduto nella giornata di ieri (24 maggio) a Castel Volturno, dove due cittadini di origine ghanese, regolari sul territorio nazionale, si sono recati presso la Tenenza dei carabinieri a bordo di un ciclomotore. Il militare in servizio, notando l’assenza della targa sul mezzo, ha effettuato un controllo sul numero di telaio, accertando che il veicolo risultava rubato, con denuncia sporta presso la Questura di Napoli il 25 gennaio 2025.

I due uomini, di 28 e 38 anni, sono stati denunciati per ricettazione. Il conducente è stato inoltre sanzionato per guida senza patente. Il ciclomotore è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ