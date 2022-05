Chiude ‘Detto Fatto’, l’addio polemico di Bianca Guaccero: “Non avete più bisogno di noi”

Detto Fatto ha chiuso. Dopo dieci anni la trasmissione del pomeriggio di Rai 2 nata con Caterina Balivo e andata avanti con Bianca Guaccero smette di andare in onda, è ufficiale. Ieri l’ultima puntata e così la presentatrice (emozionatissima) ne ha approfittato per salutare, ringraziare e togliersi qualche sassolino dalle scarpe. «Volete sapere perché questo programma finisce? Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, cioè sono 10 anni che ci seguite… voi veramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?», ha detto la conduttrice.

Detto Fatto chiude, l’addio di Bianca Guaccero al “veleno”

«Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato. Emozioni che spero di riuscire a descrivere alla fine prima di salutarvi», ha detto l’attrice ai telespettatori prima di iniziare la puntata finale del suo programma. Poi gli ultimi minuti della puntata sono stati tutti su Bianca che aveva diverse cose da dire: «Ho aspettato questi mesi prima dire questo. Sono passati 4 anni da quando ho calcato per la prima volta questa passerella. Sono stati anni felici i primi, di grande scoperta per me. Gli ultimi invece sono statti molto più complicati, tra pandemia e guerra, e intrattenere il pubblico non è stato più soltanto un divertimento ma quasi un dovere. Io volevo ringraziarvi per come mi avete accolta e qui ho trovato una famiglia». Ringrazia emozionata la Guaccero e per lei arriva anche il messaggio a sorpresa dell’ideatrice del format, Caterina Balivo, che si è complimentata con lei per la sua conduzione.

Si accende la polemica

Ma le polemiche che si sono sollevate negli anni sul format caratterizzato da leggerezza sono state troppe e la conduttrice ha voluto mettere in chiaro le cose: «Ho letto tante cose in questi ultimi mesi di cui non mi interessa neanche parlare. Credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto fino all’ultimo giorno. E a voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Qui so per certo che noi siamo stati onesti, puliti e nessuno, e dico nessuno, può rovinare, deturpare la bellezza perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza»