Di Maio a Napoli, sale contro il malocchio nella ristopescheria

– Fuori programma per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in via Tribunali a Napoli dopo aver preso parte alla presentazione del 36esimo rapporto Ice. Di Maio ha incontrato un uomo vestito con un abito particolare, pieno di cornetti rossi, che gli ha lanciato una manciata di sale per scacciare il malocchio. Poi sosta dinanzi a una ristopescheria dove inevitabile è stato il confronto sul tema del caro energia. L’uomo era vestito con un abito particolare e colorato, pieno di cornetti rossi. In più Di Maio si sarebbe beccato una manciata di sale, che secondo l’usanza partenopea servirebbe a scacciare il malocchio.

Dopo la particolare conoscenza con l’uomo, una breve sosta dinanzi ad una ristopescheria dove il confronto sul tema caro energia non poteva non mancare.

Il fuori programma per il capo della Farnesina nel governo uscente è avvenuto ai Decumani, dove Di Maio si è concesso una passeggiata elettorale durante la presentazione del Rapporto Ice e Annuario 2022 Istat-Ice nel Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore a piazza San Gaetano, all’angolo tra via dei Tribunali e via San Gregorio Armeno.

Al termine dell’appuntamento, Di Maio ha raggiunto l’auto attraversando via Tribunali, affollatissima di napoletani e turisti, concedendosi a diverse richieste di selfie e facendo tappa in una “risto-pescheria” dove ha acquistato un “cuoppo” di pesce da asporto. Prima di levare le tende e raggiungere un altro appuntamento elettorale, c’è stato anche il tempo per un siparietto con lo “Sciò sciò di San Gregorio Armeno”, un vulcanico personaggio ovviamente ad uso e consumo del folklore turistico, che indossa i panni della tradizionale figura del presepe napoletano che scaccia malocchio e “jella” con riti come il gesto delle corna e il lancio del sale.