Dietrofront Napoli: Decibel Bellini torna come speaker al Maradona

Di Gianluca Spina
Dopo giorni di incertezza, la vicenda si è chiusa: Decibel Bellini tornerà a essere lo speaker ufficiale dello stadio Maradona. La decisione è arrivata al termine di una lunga serie di contatti tra Aurelio De Laurentiis, Geolier e lo stesso Bellini. Il Napoli ha scelto di fare un passo indietro, riconoscendo il forte legame che unisce il pubblico azzurro alla voce di Daniele Bellini, amatissimo dai tifosi.

Parallelamente, la parte artistica dell’intrattenimento resterà affidata al team che fa capo a Geolier, guidato da Gaetano ed Emanuele Palumbo, che cureranno le esibizioni e i contenuti dedicati al pre-partita e agli altri momenti di spettacolo allo stadio. L’artista, attualmente all’estero, non sarà presente oggi a Fuorigrotta.

Nei giorni scorsi, Bellini aveva lasciato intendere l’addio con un messaggio enigmatico sui social, ricevendo però un’ondata di sostegno da parte dei tifosi, che hanno chiesto a gran voce il suo ritorno. Questa sera, in occasione della sfida contro il Cagliari, Bellini sarà dunque di nuovo al microfono del Maradona.

