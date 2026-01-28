PUBBLICITÀ
Difende la fidanzata da una rapina, 27enne accoltellato a Torre del Greco

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Calastro per una rapina.
Due rapinatori col volto coperto si sarebbero avvicinati ad un’auto e avrebbero tirato fuori dall’abitacolo un 27enne e la sua fidanzata. L’uomo, per difendere la compagna, avrebbe prima avuto una colluttazione con rapinatori e poi sarebbe stato accoltellato al petto e alla spalla. Soccorso prima da un’ambulanza, il 27enne è stato portato in ospedale. Non è in pericolo di vita.

