Difesa a pezzi, Conte spera di recuperare almeno due giocatori per lo Sporting

In casa Napoli c’è preoccupazione per i troppi infortuni. Gli azzurri dopo circa un mese dall’inizio della stagione sono già stati falcidiati. Ciò che preoccupa è che ad essere colpito è stato un’intero reparto, quello difensivo.

La difesa azzurra è in allarme

Dopo appena 6 gare giocate, Conte ed il suo staff sono già alle prese con i soliti infortuni. La difesa, che nell’annata appena trascorsa era stata la forza di questa squadra, si sta pian piano sgretolando per cause di forza maggiore. A complicare il tutto c’è da considerare che gli azzurri quest’anno giocheranno ogni 3 giorni e la rosa deve farsi trovare pronta per il doppio impegno. Nelle ultime settimane, dal gol subito contro la Fiorentina, gli azzurri hanno incassato ben 6 reti in tre gare. Le due reti subite col City, hanno avuto seguito a quelle prese contro Pisa e Milan. Conte in conferenza stampa si è detto preoccupato, dichiarando: “Difensivamente di squadra potevamo fare meglio. Possiamo migliorare le situazioni in cui abbiamo preso gol, si può migliorare”.

Infortuni Napoli: c’è da capire chi recupera con lo Sporting

L’infortunio di Buongiorno, per gli azzurri è sicuramente una mazzata. L’ex capitano del Torino già nella scorsa annata è stato ai box per lungo tempo e quest’anno si pensava potesse aver finalmente ripreso la giusta condizione. Amir Rrahmani invece, preziosissimo nella scorsa stagione sta vivendo un momento difficile. Sembrava tornato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per qualche settimana, ma ha subito una ricaduta. A complicare il tutto per i partenopei ci sono i vari affaticamenti muscolari rimediati da Olivera e Spinazzola. Quest’ultimo stava vivendo un momento brillante con fiducia e prestazioni di alto livello. Conte si ritrova così con le spalle al muro, costretto a forzare i tempi per far giocare i vari Gutierrez e Marianucci ancora non del tutto pronti.

La preoccupazione riguarda però la prossima gara degli azzurri, quella al Maradona contro lo Sporting Lisbona. Tenendo conto dei vari infortunati e degli affaticati che saranno in dubbio sino alla fine, c’è anche la questione Di Lorenzo. Il capitano azzurro è squalificato e con la difesa decimata bisognerà trovare delle soluzioni urgenti il prima possibile.