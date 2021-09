Una bimba di circa un anno dello stato del Texas, Usa, è stata trovata priva di vita in una auto dopo una intera giornata. La madre della piccola aveva completamente dimenticato di averla lasciata in macchina. La donna era certa di averla portata all’asilo nido. La drammatica vicenda è stata riportata dallo sceriffo della contea di Harris Thomas Gilliland che ha spiegato, secondo quanto racconta la rivista People, che tra l’uscita da casa al mattino e il rientro nel pomeriggio, la donna non si sia accorta che la piccola era rimasta in macchina, fino a che non è andata a prendere gli altri due figli a scuola.

