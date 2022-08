Distrugge una porta del Cardarelli, denunciata mamma di Melito. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal medico del pronto soccorso il quale ha raccontato che, poco prima, una donna che aveva accompagnato la figlia per una visita aveva danneggiato una porta del triage per futili motivi. Una 37enne di Melito di Napoli è stata denunciata per danneggiamento.

Alto impatto al Vomero

Nel weekend di ferragosto gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività sono state identificate 201 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 61 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida senza patente poiché mai conseguita; sono state, altresì, controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Infine, i poliziotti hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 2,4 grammi di hashish e 0,30 grammi di marijuana.