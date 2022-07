Ilary Blasi, primo viaggio dopo la separazione da Totti: lui cerca casa, lei vola via con i figli

Ilary Blasi prende con sé i figli e vola via lontana, mentre Francesco Totti cerca casa. E, all’indomani della separazione, entrambi stanno cercando di ricostruire lentamente la loro vita. Per la prima volta lontani l’uno dall’altra, dopo 20 anni d’amore e 17 di matrimonio.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è solo una questione di cuore. Da studiare – e c’è voluta la dovuta calma – anche la situazione patrimoniale della (ex) coppia che insieme detiene un impero milionario. Se l’ex calciatore ha incassato durante la carriera oltre 84 milioni di euro, la conduttrice ha guadagnato con il suo ultimo lavoro circa 50mila euro a puntata. Insieme hanno creato una società e sono diverse le proprietà della famiglia: pare che proprio per far quadrare i conti gli ex coniugi ai siano presi un po’ di tempo prima di annunciare ufficialmente la separazione. Ma vediamo come saranno divisi i beni.

La divisione dei beni

Totti dovrebbe liquidare alla moglie le sue quote societarie al 90%, mentre per quanto riguarda le proprietà la divisione è presto fatta: sono già in separazione dei beni. Ilary resterà nella villa da 25 vani al Torrino, della quale detiene la nuda proprietà su una porzione (il proprietario è il “pupone”). Tra le altre proprietà della conduttrice, un appartamento a Milano e uno a Roma, oltre a due garage. A Francesco restano la casa di Sabaudia, dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze, un villino nel quartiere Axa, dove viveva prima del matrimonio, un appartmanto all’Eur (al momento affittato), due magazzini e due garage.

Divorzio Totti-Blasi: lui cerca casa, lei vola via con i figli

La notizia sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, confermata nella serata dell’11 luglio attraverso un comunicato Ansa, ha scosso il pubblico, i tifosi e tutti quelli che – negli anni – si sono appassionati alla loro storia d’amore. Un sentimento che sembrava infinito, eterno, diverso da quelle passioni effimere che sono (talvolta) tipiche delle coppie celebri.

Nonostante il dolore e, forse, quel senso di vuoto che si prova dopo aver messo la parola fine a un capitolo così importante della propria vita, Ilary Blasi ha le idee molto chiare. Deve e vuole proteggere i suoi figli, che ha sempre messo al primo posto. Proprio per questo, la conduttrice ha preso la decisione di volare a Zanzibar in compagnia di sua sorella Silvia e dei suoi figli Cristian, Chanel e Isabel. Un viaggio lontano dall’Italia, come testimoniano le immagini che ha condiviso sul suo profilo Instagram, e dalle conseguenze emotive, inevitabili per i suoi tre ragazzi.

Adesso Totti e la Blasi sono lontanissimi e nelle prime foto postate dalla showgirl in Africa appare evidente la mancanza di Francesco abituato in passato a comparire quasi sempre nelle foto delle vacanze. E nelle foto postate la Blasi appare stranamente rilassata, quasi sollevata. E in tanti hanno notato anche quei dettagli sul look che rivelano la chiusura di un capitolo e l’apertura di uno nuovo.