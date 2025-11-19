PUBBLICITÀ

Grande dolore nella città di San Prisco. Antonio Zamo, un ragazzo di soli 34 anni, è purtroppo venuto a mancare.

Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità locale e distrutto la sua famiglia e gli amici che ora sono in lutto.

Dolore nel Casertano per la morte di Antonio: “Ora riposi tra le braccia di Dio”

Antonio era conosciuto come un ragazzo perbene, gentile ed educato, affidabile e pronto ad aiutare sempre. Lascia un vuoto incolmabile nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. A piangere la sua prematura scomparsa, i familiari e gli amici a cui la comunità si stringe cercando di dare loro conforto e supporto.

Tanti i messaggi in suo onore: “Antonio Zamo ha concluso il suo cammino terreno e ora riposa tra le braccia di Dio, dove ogni lacrima si asciuga e ogni ferita trova pace. La sua presenza, la sua bontà e il suo esempio continueranno a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. In questo momento di dolore, ci uniamo in una sola preghiera, affidando Antonio alla misericordia del Padre e stringendoci con affetto sincero alla sua famiglia. “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.” Che la pace di Dio avvolga tutti noi e accompagni il suo ritorno alla Casa del Padre”, scrive un utente sui social diffondendo la brutta notizia.

I suoi funerali avranno luogo domani pomeriggio, giovedì 20 novembre, alle 15 presso la chiesa Madre di San Prisco.