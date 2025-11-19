PUBBLICITÀ
HomeCronacaDolore nel Casertano per la morte di Antonio: "Ora riposi tra le...
CronacaCronaca locale

Dolore nel Casertano per la morte di Antonio: “Ora riposi tra le braccia di Dio”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dolore nel Casertano per la morte di Antonio:
Dolore nel Casertano per la morte di Antonio: "Ora riposi tra le braccia di Dio"
PUBBLICITÀ

Grande dolore nella città di San Prisco. Antonio Zamo, un ragazzo di soli 34 anni, è purtroppo venuto a mancare.

Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità locale e distrutto la sua famiglia e gli amici che ora sono in lutto.

PUBBLICITÀ

Dolore nel Casertano per la morte di Antonio: “Ora riposi tra le braccia di Dio”

Antonio era conosciuto come un ragazzo perbene, gentile ed educato, affidabile e pronto ad aiutare sempre. Lascia un vuoto incolmabile nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. A piangere la sua prematura scomparsa, i familiari e gli amici a cui la comunità si stringe cercando di dare loro conforto e supporto.

Tanti i messaggi in suo onore: “Antonio Zamo ha concluso il suo cammino terreno e ora riposa tra le braccia di Dio, dove ogni lacrima si asciuga e ogni ferita trova pace. La sua presenza, la sua bontà e il suo esempio continueranno a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. In questo momento di dolore, ci uniamo in una sola preghiera, affidando Antonio alla misericordia del Padre e stringendoci con affetto sincero alla sua famiglia. “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.” Che la pace di Dio avvolga tutti noi e accompagni il suo ritorno alla Casa del Padre”, scrive un utente sui social diffondendo la brutta notizia.

I suoi funerali avranno luogo domani pomeriggio, giovedì 20 novembre, alle 15 presso la chiesa Madre di San Prisco.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati