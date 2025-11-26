PUBBLICITÀ
HomeSportDomenica c’è il big match con la Roma, il punto sugli infortunati...
Sport

Domenica c’è il big match con la Roma, il punto sugli infortunati in casa Napoli

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Dopo la convincente serata di Champions, il Napoli si gode un girono di riposo prima di catapultarsi nella preparazione del big match con la Roma.

Per domenica sera Antonio Conte spera di recuperare qualche infortunato e il principale indiziato è Leonardo Spinazzola, ex di turno ed in gol nel match dello scorso campionato all’Olimpico.

PUBBLICITÀ

Più complessa la situazione di Gilmour, ancora alle prese con noie muscolari, mentre sarà monitorato nelle prossime ore Gutierrez. L’esterno spagnolo si è fatto male a poche ore dall’incontro con gli azeri ed è in forte dubbio.

Bisognerà attendere ancora un po’ per Romelu Lukaku che morde il freno e non vede l’ora di mettersi a disposizione dei compagni e di mister Conte.

PUBBLICITÀ
Luciano Mottola
Luciano Mottola

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati