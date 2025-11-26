Domenica c’è il big match con la Roma, il punto sugli infortunati in casa Napoli

PUBBLICITÀ

Dopo la convincente serata di Champions, il Napoli si gode un girono di riposo prima di catapultarsi nella preparazione del big match con la Roma.

Per domenica sera Antonio Conte spera di recuperare qualche infortunato e il principale indiziato è Leonardo Spinazzola, ex di turno ed in gol nel match dello scorso campionato all’Olimpico.

Più complessa la situazione di Gilmour, ancora alle prese con noie muscolari, mentre sarà monitorato nelle prossime ore Gutierrez. L’esterno spagnolo si è fatto male a poche ore dall’incontro con gli azeri ed è in forte dubbio.

Bisognerà attendere ancora un po’ per Romelu Lukaku che morde il freno e non vede l’ora di mettersi a disposizione dei compagni e di mister Conte.