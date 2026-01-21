Domenica c’è la Juventus, ma il Napoli è costretto a tifare per i bianconeri: il motivo

Domenica c’è Juventus-Napoli, una sfida che vale sempre molto più dei tre punti. Ma il paradosso, oggi, è tutto europeo: i tifosi azzurri saranno costretti a tifare Juventus per evitare un sorpasso immediato in Champions League.
Questa sera infatti scendono in campo Pafos, Union SG e Benfica, tutte squadre che hanno due punti in meno del Napoli. In caso di vittoria, supererebbero gli azzurri in classifica. Riflettori puntati soprattutto sul Benfica, impegnato proprio a Torino contro la Juventus: un successo dei portoghesi cambierebbe gli equilibri del girone, mettendo ulteriore pressione sul Napoli.
Non è finita qui. Anche il Qarabag rappresenta una minaccia concreta: agli azeri basta un pareggio per scavalcare il Napoli e complicare ulteriormente il cammino europeo degli azzurri.
Una giornata che si gioca più con la calcolatrice che con il pallone. Il Napoli resta padrone del proprio destino, ma stasera ogni gol può trasformarsi in un problema. E così, in attesa dello scontro diretto di domenica, per una sera il tifo diventa contro natura.