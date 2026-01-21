PUBBLICITÀ
Sport

Domenica c’è la Juventus, ma il Napoli è costretto a tifare per i bianconeri: il motivo

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Domenica c’è Juventus-Napoli, una sfida che vale sempre molto più dei tre punti. Ma il paradosso, oggi, è tutto europeo: i tifosi azzurri saranno costretti a tifare Juventus per evitare un sorpasso immediato in Champions League.

Questa sera infatti scendono in campo Pafos, Union SG e Benfica, tutte squadre che hanno due punti in meno del Napoli. In caso di vittoria, supererebbero gli azzurri in classifica. Riflettori puntati soprattutto sul Benfica, impegnato proprio a Torino contro la Juventus: un successo dei portoghesi cambierebbe gli equilibri del girone, mettendo ulteriore pressione sul Napoli.

Non è finita qui. Anche il Qarabag rappresenta una minaccia concreta: agli azeri basta un pareggio per scavalcare il Napoli e complicare ulteriormente il cammino europeo degli azzurri.

Una giornata che si gioca più con la calcolatrice che con il pallone. Il Napoli resta padrone del proprio destino, ma stasera ogni gol può trasformarsi in un problema. E così, in attesa dello scontro diretto di domenica, per una sera il tifo diventa contro natura.

 

InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

