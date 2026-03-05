Donna accoltellata in un bus al Vomero, aggressore bloccato: ha rischiato il linciaggio

PUBBLICITÀ

Attimi di paura questa sera all’interno di un bus in via Simone Martini, al Vomero. Una donna è stata accoltellata da un uomo. L’episodio ha scatenato il panico tra i passeggeri, che sono intervenuti per salvare la donna. L’aggressore, dopo minuti di paura, è stato finalmente bloccato e ha rischiato il linciaggio. Decisivo l’intervento dei carabinieri del radiomobile, che sono sopraggiunti e hanno arrestato l’aggressore.

La donna è stata condotta al Cardarelli, in stato di coscienza. L’uomo, un 39enne di Pianura, non conosceva la vittima e avrebbe agito senza motivo apparente. Secondo la prima ricostruzione avrebbe. confidato ai carabinieri di aver agito per attirare l’attenzione.

PUBBLICITÀ