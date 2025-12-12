Donna colpita da malore ad Ischia, premio al sottoufficiale della Guardia Costiera per il salvataggio

PUBBLICITÀ

Presentato a Roma il calendario istituzionale 2026 della Guardia Costiera, evento conclusivo delle manifestazioni celebrative per il 160° Anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto. All’incontro hanno presenziato il vice presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il comandante generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio Sergio Liardo. Presenti anche i rappresentanti dei comandi territoriali della Guardia Costiera.

L’anziana salvata dal sottoufficiale della Guardia Costiera

Durante l’evento in molti hanno testimoniato sulle attività svolte dagli uomini delle capitanerie di porto italiane, soffermandosi in particolare su una avvenuta recentemente. Questa estate, infatti, il sottoufficiale Emanuele Santi ha coordinato un intervento di soccorso con l’idroambulanza in servizio ad Ischia. Si tratta di una delle storie che la Guardia Costiera ha scelto di raccontare durante l’incontro per mostrare il volto più autentico e cruciale della sua opera quotidiana.

Santi, insieme all’equipaggio dell’idroambulanza, sfidando il mare molto agitato per il forte vento (che impedì l’intervento dell’elicottero del 118), decise di trasportare in terraferma una anziana turista, vittima di un infarto durante la sua vacanza sull’isola. La scelta si rivelò decisiva per salvare la vita alla donna. Grazie al celere trasferimento, fu ricoverata in breve tempo in un reparto specializzato di una struttura ospedaliera a Pozzuoli ricevendo le cure mediche che le hanno salvato la vita. Durante l’incontro, la figlia della donna ha ringraziato pubblicamente gli uomini della Guardia Costiera, il medico e l’infermiere protagonisti dell’intervento definendoli “Gli angeli custodi della madre”.