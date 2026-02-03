Dopo 2 anni e mezzo il Napoli non ha trovato il sostituto di Kvara, quanti milioni bruciati

PUBBLICITÀ

Khvicha Kvaratskhelia è stato amato da tutti a Napoli. Il gioiello georgiano nella sua esperienza partenopea ha conquistato il cuore di tutti i napoletani. Ad oggi però per gli azzurri un degno sostituto del fuoriclasse in forza al PSG non è stato ancora trovato.

Kvaratskhelia-Napoli: un lungo elenco di sostituti

Nei 2 anni e mezzo all’ombra del Vesuvio, Kvaratskhelia ha collezionato 107 gare e ben 30 reti, non facendo mai rimpiangere l’addio di Capitan Lorenzo Insigne. L’attaccante georgiano è stato il protagonista assoluto del terzo scudetto azzurro, atteso da oltre 33 anni.

Antonio Conte, sin dal suo approdo a Napoli ha posto un veto sulla possibile partenza del georgiano. Dopo soli 6 mesi però nel gennaio del 2025 la compagine parigina ha bussato alla corte di De Laurentis riuscendo a strappare il sì di Kvaratskhelia. Sostituirlo non era affatto semplice, eppure ad oggi a distanza di 1 anno c’è ancora tanto disordine.

Noah Okafor, è stato il primo di una serie di calciatori, arrivati per sopperire all’addio del georgiano sulla fascia sinistra. Lo svizzero non ha mai convinto Conte venendo rispedito a Milano dopo pochi mesi ed un minutaggio scarsissimo.

Noa Lang, acquistato in questa estate dal club partenopeo con grandi aspettative, ha deluso tutti. L’ex PSV era corteggiatissimo da Manna già dallo scorso gennaio, a seguito della cessione di Kvaratskhelia. Ad oggi dopo pochi mesi all’ombra del Vesuvio, anche lui è andato via accasandosi al Galatasaray.

I vari Lindstrom, Raspadori, Neres ed Elmas nel corso degli ultimi anni hanno provato in qualche modo ad adattarsi sulla fascia sinistra, ma mai convincendo del tutto.

Ad oggi un nuovo calciatore è arrivato a Napoli con aspettative alte e voglia di consacrarsi, ossia Alisson Santos. Il brasiliano, prelevato dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto dovrà provare a sfatare questo tabù che dura da ormai oltre 1 anno. Rimpiazzare Kvaratskhelia era sì difficile ma mai sino a questo punto.