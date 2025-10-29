Dopo il successo del Sannazzaro ritorna il pop-up di Noemi Nasti a Napoli

PUBBLICITÀ

Una serata che ha unito moda, arte e impegno sociale. Il Teatro Sannazzaro ha fatto da cornice alla presentazione della nuova Capsule Collection firmata Noemi Nasti, giovane imprenditrice napoletana di 23 anni, ormai tra i nomi emergenti più promettenti del panorama fashion italiano.

Tra danza classica e hip hop, un omaggio alla femminilità

Lo spettacolo, dal titolo evocativo ispirato al contrasto tra il Cigno Bianco e il Cigno Nero, ha mescolato danza classica e hip hop in un racconto visivo che rappresenta le due anime della donna contemporanea: delicata ma determinata, elegante e ribelle.

Una performance intensa che ha accompagnato la sfilata della nuova collezione di scarpe e abbigliamento firmata Uniquedress, accolta con entusiasmo dal pubblico presente. Beneficenza e sensibilità sociale Oltre all’aspetto artistico, la serata ha avuto un forte valore solidale: l’intero ricavato dell’evento è stato devoluto in beneficenza all’associazione “Dedalus – Casa Fiorita”, realtà napoletana che da anni si impegna nella tutela e nel sostegno delle donne vittime di violenza. Un gesto concreto che conferma la volontà della giovane imprenditrice di utilizzare la moda come strumento di consapevolezza e di aiuto verso chi vive situazioni di fragilità.

Crescita e visione imprenditoriale

In poco più di un anno, Noemi Nasti ha trasformato la sua idea in una realtà strutturata, creando un marchio che oggi conta oltre 20 professionisti e un fatturato in costante crescita. Il brand Uniquedress si distingue per la scelta di produrre interamente in Italia, sostenendo le imprese locali e offrendo la qualità del Made in Italy al prezzo accessibile del fast fashion. “Vogliamo dimostrare che l’eccellenza italiana può essere alla portata di tutti, senza rinunciare a etica e stile”, ha spiegato Noemi durante l’evento. Le nuove sfide: pop-up store e beauty line Durante la serata, Noemi ha annunciato anche l’apertura di due pop-up store a Roma e Napoli, che porteranno il brand nel mondo retail, oltre al lancio della nuova linea beauty “Uniquedress”, dedicata a un concetto di bellezza autentica e contemporanea.

Una squadra giovane e innovativa

A supportare il progetto, Giuseppe Schisano, fondatore di Naub Media, l’agenzia che cura il marketing e la comunicazione del marchio, e Armando Librano, direttore delle connessioni tra offline e online, che ha seguito la regia strategica dell’evento. Un team giovane e dinamico, simbolo di una nuova generazione di professionisti campani che stanno rivoluzionando il modo di fare impresa. Un evento di successo Applausi, pubblico delle grandi occasioni e un’ampia presenza di influencer e personaggi del mondo social hanno reso la serata un vero successo, raccontato in rete attraverso l’hashtag #DivineChaos, divenuto virale nelle ore successive. Un evento che ha saputo unire spettacolo, solidarietà e orgoglio napoletano, confermando Noemi Nasti come una delle voci più autentiche e promettenti del nuovo Made in Italy.

Dopo il successo del Sannazzaro ritorna il pop-up a Napoli. L’appuntamento è per l’8 novembre sempre in via Domenco Morelli.

“Torniamo nella mia città, dove pochi mesi fa abbiamo scritto la storia dei pop-up con oltre 1000 clienti all’apertura.

Questa volta sarà ancora più speciale: In anteprima esclusiva, arriva UD BEAUTY 💄

E come sempre, tanti regali 🎁 pensati solo per voi — le nostre ragazze che ci supportano dal vivo, affrontano file interminabili e ci fanno emozionare ogni volta.

I regali sono solo nei nostri pop-up, non online, perché vogliamo ringraziare di persona chi sceglie di esserci davvero.

Non vedo l’ora di rivedervi, Napoli — si torna a casa!”, scrive Noemi sui social.

