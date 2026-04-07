“Dovevano colpire qualcun altro”, parla la cugina di Fabio Ascione

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Un tragico errore di persona. Questo il parere della cugina di Fabio Ascione, morto la scorsa notte dopo essere stato colpito fuori al bar a Ponticelli. “Potrebbe essere uno scambio di persona, c’era un gruppo di ragazzi, dovevano colpire qualcun altro e hanno colpito Fabio, lui era completamente lontano da queste cose per questo siamo tutti sotto shock e non ci possiamo ancora credere”, queste le parole della donna riportate da Il Mattino.

“Mio cugino lavorava al bingo, soprattutto di notte, un ragazzo di 20 anni che lavora di notte non vive, e fare questa fine per nulla, io lo trovo assolutamente ingiusto. Era un bravissimo ragazzo – ha aggiunto la cugina di Fabio Ascione– e non c’entrava nulla, per chi sceglie una certa via sono fatti suoi, ma se io non mi scelgo questa vita non è giusto che debba morire in questo modo. E so che ci saranno molti commenti, ma voglio precisare che mio cugino era un bravo ragazzo, solo questo. Non aveva chissà quanti amici, la sua routine era uscire da lavoro, passare per il bar mangiare qualcosa e tornare a casa a giocare con la PlayStation. Se usciva quando finiva di lavorare era solo per prendere un caffè e mangiare una pizza, basta».

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Le indagini sulla morte di Ascione

A Napoli si indaga senza sosta sull’omicidio di Fabio Ascione, il ventenne raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al petto durante un agguato. La dinamica dell’accaduto resta ancora avvolta da numerosi interrogativi, mentre gli investigatori non escludono alcuna pista. Secondo le prime ricostruzioni, i sicari sarebbero entrati in azione a bordo di un’auto — e non di uno scooter come ipotizzato inizialmente — dalla quale avrebbero esploso diversi colpi di pistola senza mai scendere dal veicolo. Uno di questi ha colpito mortalmente Ascione. Sul selciato, tuttavia, non sarebbero stati rinvenuti bossoli, elemento che aggiunge ulteriori dubbi sulla ricostruzione precisa del raid.