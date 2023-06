Dramma a Marano, Fabio non ce l’ha fatta: rimase gravemente ferito nello schianto in via Lazio

PUBBLICITÀ

Non ce l’ha fatta il 38enne Fabio Salzano, figlio di un noto commerciante di Marano, coinvolto in un terribile incidente avvenuto in via Lazio, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Il 38enne ha perso la vota dopo alcuni giorni di coma. Fabio era in sella ad una motocicletta quando si è scontrato con una macchina. L’impatto è stato violentissimo. Il ragazzo ha battuto la testa sull’asfalto. Soccorso immediatamente, è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si è spento nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Le indagini sono affidati ai militari dell’Arma di Marano

Tanti i commenti sui social per Fabio: “Fabio Salzano sei stato il primo a chiamarmi GEMMINA…Ho la tua voce che mi rimbomba nelle orecchie…i tuoi sorrisi contagiosi…eri un raggio di sole…Spero che conoscerai il mio bellissimo fidanzato…e insieme vi farete infinite risate. Ti voglio bene Fabbiè…buon viaggio in una vita migliore

La mia infanzia potrebbe chiudersi qui! Mi raccomando in paradiso facit e przon serie anche se vi conoscono troppo bene sarà impossibile!

Fabio Salzano troppi ricordi per non avere male dentro fai buon viaggio,un amico Mario Marra ti aspetta già.

Fabio Salzano cumpagn mij adesso sei tra gli angeli,abbracciam a mammá… tvb

Siamo stati insieme 2 ore prima di quel brutto incidente !!….. Adesso hai finito di soffrire passerai a miglior vita fratell….ti portero sempre nel mio cuore CIOCCOLA’ TVB!.. BUON VIAGGIO!!!…. Fabio Salzano ……. CI RIVEDREMO UN GIORNO…..”.