CronacaCronaca locale

Dramma a Napoli, ragazza trovata senza vita in strada

Una ragazza è stata ritrovata esamine in strada in piazza Principe Umberto. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta da un balcone di un edificio della zona. Sul posto una volante della polizia e l’ambulanza. Seguiranno aggiornamenti.

