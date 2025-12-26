Dramma di Natale in Campania, Gaetano muore a 34 anni

PUBBLICITÀ

Gaetano Maria Brogna è morto all’alba del giorno di Natale. Il 34enne di Castelvetere sul Calore si è sentito improvvisamente male, purtroppo non sono serviti i soccorsi dei familiari e del 118. Come riporta Ottopagine, il dolore ha travolto l’intera avellinese e sui social sono stati pubblicati molti messaggi di cordoglio. I funerali di Gaetano si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Lorenzo, a Castelvetere sul Calore.

“Il ricordo delle persone care rimane nel cuore di chi resta”… e dopo questa brutta notizia me ne tornano in mente una marea di bei ricordi condivisi con te durante la nostra adolescenza. Da oggi quaggiù ci sarà un’anima buona in meno 😢 Ciao Tanù“, scrive Sergio. “Io ancora non ci credo! Ci siamo visti qualche settimana fa ed eri così sorridente ! Tanù sarai per sempre nei nostri cuori!!“, questo il ricordo di Fabiana.

L’altra tragedia in Irpinia

Antonietta De Donato è morta in seguito ad un malore che l’ha colpita proprio a 2 giorni dal Natale. Una notizia terribile per Ariano Irpino riportata in anteprima dal sito Ottopagine. “Siamo frastornati, è un lutto che ci ha colpito profondamente, non riusciamo a darci una spiegazione. Antonietta era una lavoratrice di lungo corso, un simbolo di questa struttura ormai da anni – ha commentato così la scomparsa della 52enne la direzione del centro Padre Pio Rsa di Grottaminarda”.