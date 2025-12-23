PUBBLICITÀ
Dramma in Irpinia, Antonietta muore a pochi giorni dal Natale

Antonietta De Donato
Antonietta De Donato è morta in seguito ad un malore che l’ha colpita proprio a 2 giorni dal Natale. Una notizia terribile per Ariano Irpino riportata in anteprima dal sito Ottopagine. “Siamo frastornati, è un lutto che ci ha colpito profondamente, non riusciamo a darci una spiegazione. Antonietta era una lavoratrice di lungo corso, un simbolo di questa struttura ormai da anni – ha commentato così la scomparsa della 52enne la direzione del centro Padre Pio Rsa di Grottaminardanon una semplice Oss, era molto di più. Si è dedicata con amore, dolcezza, delicatezza al fianco di tante persone fragili, anziani e disabili. Una assiduità e serietà nel suo lavoro fuori dal comune. Non si fermava mai ed era pronta a svolgere qualsiasi attività anche oltre il suo normale ruolo di operatrice socio sanitaria. Sempre sorridente e grintosa, portava la gioia fino a rendere meno triste la vita di tante persone ricoverate. Sapeva tirarle su con i suoi modi sempre simpatici, allegri e garbati. Una donna straordinaria. Perdiamo davvero una forza importante, una mamma e un’amica“.

