Dramma nell’Agro Aversano, Angelo trovato senza vita a 27 anni

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri nell’Agro Aversano, dove il corpo senza vita di Angelo Massaro, 27 anni, originario di Succivo ma residente a Sant’Arpino, è stato scoperto in una zona rurale del comune. La notizia è riportata da Caserta CE. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13 in una strada secondaria che si dirama da via Salvo D’Acquisto, nell’area dei depuratori, una zona abitualmente frequentata da runner e appassionati di attività all’aria aperta per la vicinanza al parco acquatico “Acquadream”. A notare il cadavere sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente contattato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Succivo e il personale della Polizia Scientifica, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici per chiarire le circostanze della morte. Al momento non vengono escluse né confermate ipotesi investigative: le cause del decesso restano da accertare. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomente le comunità di Succivo e Sant’Arpino, profondamente colpite dalla improvvisa scomparsa del giovane.

