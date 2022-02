Droga e cellulari nel carcere, nuovi guai per il ras di Bagnoli

Quel drone che sorvolava di notte il carcere di Rebibbia a Roma non è passato inosservato agli agenti della polizia penitenziaria che dunque hanno deciso di intervenire. Nei guai è finito Lucio Musella, ras emergente del gruppo Esposito-Bitonto di Bagnoli e altre due persone che con lui condividevano la cella. Sequestrati cinque smartphone, sette microtelefonini, una ventina schede sim e quattrocento grammi di hashish, un quantitativo sufficiente a confezionare circa seimila dosi di fumo. Nuovi guai dunque per il ras di Bagnoli uno di quelli tirati in ballo nelle ultime inchieste da Youssef Aboumuslim, il pentito che sta facendo vacillare gran parte della mala flegrea. E dire che qualche mese fa il Riesame aveva rigettato la richiesta di arresto proprio per Musella, per Massimiliano Esposito e per altri ras indicati a capo del gruppo di via Di Niso (leggi qui l’articolo).

La decisione del Riesame sui ras di Bagnoli

Il Riesame nelle sue motivazioni aveva evidenziato la genericità dei motivi di appello proposti dal pubblico ministero stabilendo che le modalità di redazione dell’atto di appello fossero inammissibili. Le indagini, scaturite nel maxi blitz del novembre 2020, ricostruirono le attività dei gruppi operanti nelle aree urbane di via Cavalleggeri, via Coroglio, Agnano e Bagnoli nel settore delle estorsioni e del narcotraffico. Nei mesi successivi agli arresti il gruppo di Massimiliano ‘o scognat ha dovuto incassare la notizia del pentimento di Youssef Aboumuslim, nipote acquisito del boss di Bagnoli (leggi qui l’articolo), e le velleità autonomiste proprio dei fratelli Bitonto, ras un tempo legati proprio al gruppo di via Di Niso.

Il gruppo di Massimiliano Esposito nel mirino: l’articolo precedente

Secondo le prime informazioni trapelate Youssef potrebbe svelare il nuovo organigramma del clan e tirare in ballo persone e nomi già fatti da Genny Carra che indicò la Nappi come colei che ha gestito il gruppo del marito per anni. Dopo l’ultima operazione contro i clan dell’area flegrea il giudice delle indagini preliminari sconfessò però la Procura di Napoli e le dichiarazioni dell’ex ras dei Cutolo. Per il gip non esisterebbe un gruppo intraneo a quello di Bagnoli nonostante la donna venga più volte tirata in ballo da Carra, un tempo vicino al ras Alessandro Giannelli in contrasto proprio con Esposito.

Le accuse di Carra contro la moglie del boss di Bagnoli

«Durante l’alleanza criminale con Giannelli, c’erano problemi con la moglie di Massimiliano, a nome Maria (Maria Matilde Nappi) che però non ho mai conosciuto personalmente. In particolare i contrasti riguardavano la gestione dei locali esistenti nella zona di Coroglio. Io ne ero a conoscenza perché il Giannelli me ne parlava, ma non ho mai partecipato a fatti delittuosi nei loro riguardi. L’idea di Giannelli che era che tale gestione spettasse a lui e in cambio le avrebbe corrisposto un mensile. Attualmente so che il marito, Massimiliano Esposito, detiene il comando del clan di Bagnoli. Prima della sua scarcerazione con Maria c’erano quattro o cinque persone che facevano parte del clan e precisamente Josef, Gennaro Marrazzo, tale Pippetto, una persona di mezz’età che gestisce una sala giochi. Al telefono, dal carcere a luglio mi ha telefonato Giannelli, riferendomi che Massimiliano Esposito e Luigi Bitonto avevano minacciato la moglie per farla andare via dall’abitazione, che era di Bitonto».