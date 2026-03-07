Droga ed armi ad Agnano, scarcerato il ‘custode’ Luigi Campolo

PUBBLICITÀ

Dopo aver evitato una pesante condanna un’altra buona notizia per Luigi Campolo indicato come il ‘custode’ di un deposito di armi e droga ad Agnano. Grazie alle argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Luigi Senese e Andrea Lucchetta, Campolo ha ottenuto i domiciliari. Un’altra vittoria per il tandem difensivo dopo la condanna al ribasso ottenuta per il loro assistito che, nonostante le accuse a suo carico formulate dalla Procura, ha ottenuto nel processo di primo grado a suo carico una condanna soft. Il pubblico ministero aveva infatti chiesto per lui nove anni e invece alla fine gli avvocati Luigi Senese e Andrea Lucchetta hanno ridimensionato il quadro accusatorio con una condanna complessiva a sei anni. A ottobre scorso il padre Salvatore, coinvolto nella stessa vicenda, era stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. I due erano stati arrestati nel novembre 2024 dai falchi della squadra mobile con le accuse di possesso di armi e droga (leggi qui l’articolo). I poliziotti trovarono, all’interno di un deposito in uso anche al figlio, due borsoni contenenti complessivamente una pistola Beretta cal. 9×21 con matricola non visibile, una pistola Tanfoglio” cal. 9×21 compendio di furto, 650 cartucce di vario calibro, oltre 2 kg di cocaina suddivisa in due grossi panetti e materiale per il confezionamento.