Un’insospettabile. Di quelle che decidono di custodire se non di spacciare droga in casa. Un tentativo per evitare i controlli sempre più pressanti delle forze dell’ordine. Peccato per lei che sulle sue tracce si siano trovati gli agenti della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). I ‘fantasmi’ (come da tempo sono conosciuti nel quartiere), giovedì scorso, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Principe di Piemonte a Casoria. Intervento presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, all’interno di un pacchetto di sigarette, due confezioni contenenti 43 grammi circa di cocaina. A.I., 31enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lo scorso 6 giugno i ‘fantasmi’ si erano invece materializzati in prolungamento traversa Maglione, quartiere Secondigliano. Gli ‘spettri’ (come vengono comunemente chiamati gli uomini della squadra giudiziaria del locale commissariato) lì hanno bloccato un uomo al culmine di un’operazione antidroga. Gli agenti (guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) sapevano dove e chi colpire. Questo perchè poco prima i poliziotti lo avevano notato presso uno stabile in via Giaime Pintor mentre prelevava qualcosa da un quadro elettrico. Successivamente gli agenti hanno notato un particolare: l’uomo aveva nascosto un involucro all’interno della mascherina che indossava.

I controlli nella zona del rione Kennedy di Secondigliano

I poliziotti lo hanno così raggiunto e bloccato in prolungamento Traversa Maglione; lo hanno trovato in possesso di 4 involucri con un grammo circa di cocaina nascosto in quella mascherina che l’uomo non voleva togliere adducendo come motivazione la paura del contagio da Covid. Scuse che non sono bastate ad evitargli l’arresto. Anche perchè all’interno del quadro elettrico, gli agenti hanno rinvenuto altri 9 involucri con 2 grammi circa della stessa sostanza. Giuseppe Platino, 46enne napoletano, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Processato per direttissima Platino, conosciuto negli ambienti criminali di Secondigliano, con l’appellativo di ‘o cunigl, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il suo arresto è comunque altamente indicativo e si ricollega ad un altro arresto avvenuto poche settimane fa sempre nella zona compresa tra il rione Kennedy (dove si trova traversa Maglione) e la zona cosiddetta della piazzetta, nei pressi del parco San Gateano Errico (leggi qui l’articolo).