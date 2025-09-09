PUBBLICITÀ
HomeCronacaDroga nascosta nell'acqua del water, sequestro nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Droga nascosta nell’acqua del water, sequestro nel Napoletano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Droga nascosta nell'acqua del water, sequestro nel Napoletano
Droga nascosta nell'acqua del water, sequestro nel Napoletano
PUBBLICITÀ

I carabinieri della stazione di Gragnano e i militari dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato 6 bustine di marijuana e una confezione da 34 grammi della stessa sostanza, non ancora suddivisa. La droga era sistemata nella cassetta del wc, protetta dall’acqua in due barattoli di vetro.

In casa anche contante ritenuto provento illecito e un bilancino di precisione. A finire nei guai un 30enne già noto alle forze dell’ordine. Arrestato e poi sottoposto ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati