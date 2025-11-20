PUBBLICITÀ
Droga nascosta nell’ovetto, 27enne in manette ad Arzano

Gianluca Spina
Questa notte ad Arzano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria hanno arrestato Giuliano Pane, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari stanno percorrendo via Zanardelli quando notano una persona allontanarsi velocemente dall’abitazione di Pane che, vedendo la gazzella, chiude frettolosamente la finestra. La persona, rivelatasi verosimilmente un cliente, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina. A quel punto i carabinieri irrompono nell’appartamento del 27enne che viene bloccato mentre stava tentando di disfarsi di 33 dosi di cocaina tenute in un ovetto in plastica. L’uomo è in attesa di giudizio, deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

