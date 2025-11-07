Due chili di droga in casa a Marano, torna subito libero

PUBBLICITÀ

Non è bastato il grande quantitativo di droga rinvenuto a casa sua. E così il 42enne Francesco Barra, arrestato martedì dagli uomini del commissariato Arenella, è tornato subito libero: decisive le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Rocco Maria Spina, durante l’interrogatorio di garanzia. Tutto è iniziato martedì scorso quando

gli agenti del commissariato Arenella in viale delle Mimose ai Colli Aminei, hanno controllato il 42enne incensurato a bordo di un’autovettura il quale si è mostrato sin da subito insofferente al controllo. All’interno dell’autovettura, sono stati rinvenuti 4 involucri di marijuana del peso di circa 20 grammi. Gli agenti hanno effettuato un controllo nell’abitazione a Marano, dove hanno rinvenuto 97 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 995 grammi, 86 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 707 grammi, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1280 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Quantitativo che non è bastato a farlo rimanere in carcere, Barra dopo 48 ore è già libero

