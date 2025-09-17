PUBBLICITÀ
Due recuperi per il Napoli in vista del City, ma Conte non ha ancora deciso se schierarli

Di Redazione Internapoli
Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Manchester City con due recuperi importanti: Alex Meret e Sam Beukema sono tornati a disposizione e rappresentano scelte concrete per Antonio Conte.

In porta resta il ballottaggio tra Meret e Milinković-Savić. L’italiano, pienamente ristabilito, ha dalla sua la maggiore continuità con il gruppo, ma l’ex Torino offre solidità fisica e affidabilità nelle uscite alte, un aspetto che contro gli inglesi potrebbe rivelarsi determinante.

In difesa il tecnico valuta se confermare Beukema, rientrato dopo l’infortunio, o affidarsi a Juan Jesus. Il primo garantisce freschezza e dinamismo, mentre il brasiliano rappresenta l’alternativa più esperta, capace di gestire la pressione dei grandi palcoscenici.

Conte scioglierà i dubbi solo a ridosso del match, ma l’impressione è che la scelta finale sarà dettata dal mix tra condizione fisica e necessità di esperienza per reggere l’urto contro l’attacco di Guardiola.

