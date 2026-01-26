Due scudetti in 3 anni, con il Chelsea può essere l’ultima con il Napoli

PUBBLICITÀ

Il futuro di Mathías Olivera resta in bilico. Il Nottingham Forest non ha mollato la presa e, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto a ritoccare l’offerta per convincere il Napoli a cedere l’esterno uruguaiano. La mossa, però, non è immediata: il club inglese attende il match Napoli-Chelsea prima di affondare il colpo.

Una strategia attendista, legata sia alle valutazioni tecniche che a quelle economiche. Il Napoli, dal canto suo, continua a prendere tempo: Olivera è considerato un elemento affidabile nello scacchiere di Conte e una sua partenza aprirebbe inevitabilmente a un intervento sul mercato in entrata.

Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Il Nottingham Forest prepara il rilancio, il Napoli valuta: la partita è ancora aperta.