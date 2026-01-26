PUBBLICITÀ
Due scudetti in 3 anni, con il Chelsea può essere l’ultima con il Napoli

Il futuro di Mathías Olivera resta in bilico. Il Nottingham Forest non ha mollato la presa e, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto a ritoccare l’offerta per convincere il Napoli a cedere l’esterno uruguaiano. La mossa, però, non è immediata: il club inglese attende il match Napoli-Chelsea prima di affondare il colpo.

Una strategia attendista, legata sia alle valutazioni tecniche che a quelle economiche. Il Napoli, dal canto suo, continua a prendere tempo: Olivera è considerato un elemento affidabile nello scacchiere di Conte e una sua partenza aprirebbe inevitabilmente a un intervento sul mercato in entrata.

Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Il Nottingham Forest prepara il rilancio, il Napoli valuta: la partita è ancora aperta.

