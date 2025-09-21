PUBBLICITÀ

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano, per evasione.

È ai domiciliari ma esce per andare a fare il parcheggiatore abusivo, arrestato 46enne a Bagnoli

In particolare, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Giochi del Mediterraneo, hanno notato il prevenuto intento a gestire il traffico veicolare, indirizzando gli automobilisti nelle aree di sosta.

L’uomo, alla vista degli operatori, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che, lo stesso, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e alla persona.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e, altresì, denunciato per inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento DACUR cui era sottoposto poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.