“Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo”, l’annuncio a sorpresa di Adl

PUBBLICITÀ

Come annunciato mesi fa dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis, il primo di settembre sarebbe stato un giorno importante per la costruzione del centro sportivo.

Così si è rivelato: tramite un annuncio su X, il presidente ha annunciato l’avvenuta firma per l’opzione inerente all’acquisto dei terreni su cui sorgerà la nuova struttura, con tanto di foto della prima pietra:

PUBBLICITÀ

“Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno”.

Napoli, De Laurentiis e la promessa sul centro sportivo

Pochi mesi fa il presidente era intervenuto su Radio Crc spiegando: “Prima pietra per il 1° settembre? Ci metto la mia faccia e la mia parola, io in quella data inizierò i lavori del centro sportivo, forse anche prima, ma il 1° settembre vi garantisco che inizierò i lavori. I soldi li metto io, assolutamente”. Il centro sportivo? Ci sono Fabrizio Versiero e Davide Iorio che hanno preparato un dossier di 18 possibilità e le stanno valutando una dopo l’altra portando appresso anche i nostri agronomi per vedere sotto cosa c’è. In alcuni posti, per esempio, abbiamo trovato acqua e non si rendeva possibile farlo. Io voglio fare 10 campi di calcio regolamentari di cui 4 in erba e 6 sintetici. Per la Primavera voglio fare una tribuna di almeno 600 posti, o comunque quelli necessari per le regole. Non dimentichiamo che su un ettaro puoi parcheggiare solo 400 auto. Lì devi poter parcheggiare anche 1.500 auto, e hai bisogno almeno di altri 4 ettari solo di parcheggio. Poi hai bisogno di altri ettari per le strutture. Hai tutte le giovanili. Poi bisogna trovare un posto. A Fabrizio ho detto di prendere degli autisti per far percorrere dei percorsi con le auto dal centro di Napoli, o da altre città circostanti, per vedere quanto tempo ci impiegano. Stiamo parlando anche con l’ad di Ferrovie dello Stato per farci assicurare dei trasporti pubblici”.

Napoli, ecco dove sorgerà il nuovo centro sportivo

Il quotidiano Repubblica svela dove sarà la nuova casa del Napoli: “Impegno mantenuto, almeno in parte. Aurelio De Laurentiis aveva annunciato pubblicamente per il 1° settembre l’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli e per onorare la sua promessa ai tifosi ha pubblicato un post sul suo account social.

“Ecco la prima pietra, oggi ho firmato l’opzione di acquisto per il terreno”, ha scritto infatti il presidente, allegando letteralmente la foto di un sasso. L’iter è dunque iniziato più o meno nei tempi previsti, anche se i tempi per la realizzazione del Training Center si annunciano ancora lunghi ed è auspicabile che non ci siano sorprese o contrattempi. La zona individuata è in località Succivo, ma almeno per tutta questa stagione la casa degli azzurri continuerà a essere a Castel Volturno”.