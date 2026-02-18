Edmondo Cirielli si dimette da consigliere regionale della Campania

PUBBLICITÀ

Edmondo Cirielli ha rassegnato le dimissioni da consigliere regionale della Campania nel corso della seduta dell’assemblea in cui è stata approvata all’unanimità la delibera di convalida degli altri eletti. Il viceministro degli Esteri ha spiegato la sua decisione dichiarando: “Mi ero candidato per fare il presidente della Giunta regionale non il capo dell’opposizione”.

Cirielli ha scelto di mantenere l’incarico parlamentare, incompatibile con quello di consigliere regionale. Al suo posto entrerà in Consiglio il primo dei non eletti di Fratelli d’Italia, Marco Nonno. Nel frattempo, l’aula si prepara ad affrontare il rendiconto generale della Regione Campania. “Tra una decina di giorni al massimo il bilancio sarà in aula”, ha annunciato il governatore Roberto Fico.

