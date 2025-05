Elezioni a Giugliano, alle 19 l’affluenza è del 24%, 10 punti in meno rispetto alla media nazionale

PUBBLICITÀ

Bassa affluenza a Giugliano in Campania.

Il dato alle 19 è 24,75%, quindi quasi 8% in meno rispetto alle ultime amministrative del 2020 quando l’affluenza era del 32%. Il dato nazionale invece è del 34% mentre quello regionale del 32%.

Alle 12, secondo dati forniti da Prefettura, l’affluenza era solo dell’8,69 per cento ben cinque punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. A Giugliano si è andati avanti con una spada di Damocle, quella del possibile scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata. In città è al lavoro la commissione d’indagine, ma l’esito dell’ispezione degli inviati del Prefetto non è arrivato prima del voto, come pure qualcuno ipotizzava. A questo punto la relazione finale sarà nota quando sarà già ufficializzato il nuovo primo cittadino. E così adesso si va alle urne con tre candidati che si contendono la fascia tricolore: Diego D’Alterio per il centrosinistra con 6 liste, Giovanni Pianese per il centrodestra con 7 liste e Salvatore Pezzella, con una sola civica.

