“Spazio ai Giovani” è la prima grande novità della politica melitese. La città già è in fermento elettorale, nel prossimo autunno si andrà al voto per l’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale. Attualmente il Comune, dopo la sfiducia all’ex sindaco facente funzioni Luciano Mottola, succeduto al defunto Antonio Amente, è retto da un commissario prefettizio. Partiti e associazioni già sono al lavoro per stringere alleanze e accordi. E proprio l’ex sindaco Mottola quello più attivo. A suo sostegno ci sarà la lista Spazio ai Giovani, che ha preso corpo nel fine settimana con l’apertura della sede situata in via Roma e la prima iniziativa pubblica con la pulizia delle erbacce antistanti il liceo Kant.

“Abbiamo finalmente un punto di ascolto, un vero e proprio luogo di ritrovo dove poter accogliere i ragazzi desiderosi di partecipare, con il loro impegno, alla vita democratica del proprio amato paese”, scrivono gli attivisti che faranno parte della coalizione a sostegno di Mottola, per ora ancora top secret.

Pulizia delle erbacce antistanti il liceo Kant

I ragazzi della lista Spazio Ai Giovani si sono muniti di pale e rastrelli e soprattutto di tanta buona volontà ed hanno ripulito ai marciapiedi adiacenti il liceo Immanuel Kant in via 25 Aprile.

Molti dei volontari hanno frequentato e/o frequentano il Kant e si sono immedesimati nelle problematiche in cui si imbattono quotidianamente i giovani liceali per varcare l’ingresso di scuola, decidendo così di aiutare i loro ex compagni di scuola.

“Con la consapevolezza che in una città normale questo debba essere garantito dal Comune, non posso fare altro che applaudire questi meravigliosi ragazzi, che oggi ancora una volta mi hanno reso orgoglioso del loro sostegno”, scrive Mottola.

Ps. Un ringraziamento alla preside Terry Davide per la preparazione ed il senso civico di cui sono ricchi questi fantastici ragazzi

Le parole del candidato sindaco Mottola sulla lista Spazio ai Giovani

“Una lista con un nome che non lascia spazio ad interpretazioni e chi si appresta ad essere la vera novità alle prossime elezioni, perché composta da giovani alla prima esperienza in politica, che vogliono dire la loro mettendoci la faccia e soprattutto e soprattutto grande entusiasmo ed impegno.

‼️Studenti, neo laureati e lavoratori slegati dalle vecchie logiche politiche, che animeranno l’ormai imminente campagna elettorale e che, con il loro entusiasmo, mi affiancheranno passo dopo passo”.