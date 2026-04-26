Elezioni a Mugnano, Melito e Calvizzano: i nomi dei canditati al consiglio

Si torna al voto nelle cittadine di Melito, Calvizzano, Mugnano. Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha scelto il 24 e il 25 maggio come date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario.
Ci sono i 15 capoluoghi tra cui Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno.
ELEZIONI MUGNANO
CANDIDATO SINDACO NELLO ROMAGNIUOLO
Agorà
Chianese Aniello detto Nello
Nani Giovanni detto Gianni
D’Elia Vincenzo detto Enzo
Migliaccio Pasqualina
Di Vaio Concetta
Vallefuoco Giuseppe
Di Bennardo Antonio
Di Bennardo Giuseppina detta Pina
Ruocco Valentina
Liccardo Biagio
Brontolone Giuliano
Berlezza Armenio Domenico detto Niko
Severino Salvatore
Acri Gaetano
Grumiro Monica
Lanzuise Gabriella
Morra Concetta
Di Marino Martina
Marano Domenico
Murolo Carmela detta Lina
Ceparano Giovanna
Sarnataro Mario
Sequino Giovanni
Liccardo Giuseppe
Periferia Attiva
Saponaro Davide
De Freve Noemi detta Noemi
Cipolletta Ilaria detta Ilaria
Raso Antonio
Di Micco Antonio
Vendrella Iolanda detta Iole
Capasso Pasquale
Grazioso Anna
Muti Salvatore
Chiariello Angela
Cipolletta Mario detto Mario
Di Febbraro Martina detta Martina
Ciappa Fabio
Palladino Rafaela
Platone Salvatore
De Rosa Floriana
Matarese Martina
Romagnuolo Carmelo
Di Maro Claudio
Cappelli Debora
Vezzi Mattia
Morale Ilaria
Perillo Mario
Aresini Emanuela
CANDIDATO SINDACO GENNARO RUGGIERO
Fratelli d’Italia
Tammaro Luisa detta Luisa
Naviglio Giovanni
Arena Francesco
Bianco Concetta detta Tina
Boni Achille
Boggia Luigi
Caso Massimo
Cesarino Ciro
Chianese Carmen
Di Bennardo Francesco
Femiano Ciro
Feniello Nicola detto Nico
Gennaro Giovanni
Giardulli Carmela detta Carmela
Guadagno Eva
Maisto Giacomo
Palmieri Tiziana detta Tiziana
Parente Roberta
Poggiante Luigi detto Gigi
Portoghese Raffaele Iunior detto Iunior
Ruggiero Maria Rosaria
Schiattarella Maria
Vassallo Annunziata Alessia detta Nancy
Verde Adriana
CANDIDATO SINDACO PIERLUIGI SCHIATTARELLA
Schiattarella sindaco
Schiattarella Daniela
Albolino Gennaro
Cacace Martina
Ceparano Giuseppe
Chianese Biagio
De Rosa Anna
Di Bennardo Antonio
Facchini Jessica
Fusco Tommaso
Guarino Biagio
Giaccio Luigi
Giuliano Monica
Limongelli Carolina
Maisto Caterina
Mancieri Carmela
Minervini Martina
Nappa Giuseppina
Palumbo Domenico
Panico Luca
Ronza Emilia
Sansone Marianna
Strazzulli Andrea
Tagliaferri Mariano
Tammaro Serafina
Mugnano Città Viva
Albano Gaetana detta Tania
Antuono Teresa
Bianco Margherita
Brando Immacolata
Caiazzo Francesco
Chianese Giuseppe
Cimmino Margherita
Citarella Florina detta Fiorella
Della Corte Giovanna
Di Cicco Domenico detto Mimmo
Di Fiore Teresa
Fedele Francesco
Filangieri Stefania
Sollo Melania
Gala Angela
Gargiulo Nicola
Grasso Luisa detta Luisana
Iacolare Luisa
Liccardo Luisa
Maisto Giuseppe
Marano Giovanna
Micillo Crescenzo detto Ezio
Rinaldi Salvatore
Sarnataro Daniela
Siamo Mugnano
Amatore Antonia
Betunio Gaia detta Gaia detta Vallefuoco
Bova Angelo
Buonanova Nicola
Cangiano Francesca
Capasso Marina
Caruso Antonietta
Chianese Biagio
Di Marino Tommaso
Esposito Rita
Femiano Claudio
Fusco Giovanna
Gargiulo Claudio
Grasso Lorenzo
Liccardo Francesco
Mauriello Guido
Miluccio Biagio
Napolano Teresa
Rea Antonietta
Rosiello Strato
Saliceti Marco
Santopaolo Gennaro detto Genni detto Genny
Vitale Roberta
Biondi Fiorenzo
Europa Verde
Avolio Francesca
Basile Chiara
Bocchetti Carlo
Branca Santa
Cappelli Elisa
Cipolletta Giuseppe
Di Guida Maria Rosaria detta Maria Rosaria
Di Maro Domenico
Di Vaio Paola
Gala Antonietta detta Tonia
Izzo Concetta
Liccardo Angela detta Liccardo
Liccardo Umberto detto Umberto
Licenziato Fabiana
Loira Nunzia
Mauriello Mario detto Dottore
Porcelli Barbara
Sarnataro Luana
Siani Maria Grazia detta Maria Feniello
Tammaro Mariano
Torre Ciro
Valoroso Mariarosaria
Amitrano Ferdinando
Russomanno Salvatore
Casa Riformista per Mugnano di Napoli
Rigotti Silvio
Bove Gennaro
Cirillo Carmine
Liccardo Biagio
Cannata Maria Rosaria
Sena Federica
Sansone Anna
Daniele Filippo
Guarino Teresa
Criscuolo Alessia
Trinchillo Elisabetta
Barbato Raffaella
Amitrano Martina
Esposito Antonietta
Sansone Domenico
D’Addosio Salvatore
Ceparano Angela
Liccardo Davide
Iorio Anna
Palumbo Roberto
Papa Anna Emanuela
Iannascoli Claudia
D’Ascia Raffaele
Morgante Nicole
Partito Democratico
Bianco Francesca
Bruno Luigi
Caianiello Francesco
Carotenuto Anna Rita
Carusio Rita
Chianese Giovanni
Del Core Annunziata
Di Matteo Salvatore
Di Micco Arianna
Di Rosa Tommaso
Di Somma Domenico
Liccardo Savina
Loira Teresa
Mandara Raffaele
Marchese Antonio
Massarelli Vincenzo
Menna Giovanni
Montieri Vincenzo
Pianese Mario
Puzone Daniela
Sarnataro Vincenzo
Schiattarella Rosaria
Vallefuoco Fara
Volpi Carmela
A Testa Alta Mugnano 2026
Soreca Marcello
Betunio Raffaele
Bova Antonio
Capasso Immacolata
Celentano Anna
Chianese Teresa
Cipolletta Andrea
Liccardo Melito
De Dominicis Mariano
Facciuti Raffaele
Gala Salvatore
Iazzetta Giovanna
Iorio Anna
Liccardo Gennaro
Liccardo Rosa
Migliaccio Biagio
Percacciuolo Salvatore
Puzone Domenico
Saverese Immacolata
Sellitti Luigia
Sicuranza Giuseppe
Toscano Vincenza
Verrazzo Renato
CANDIDATO SINDACO MASSIMO VALLEFUOCO
Movimento Cinque Stelle
Agnano Fausto
Nebbia Stefano
Cimmino Giuseppe
Amoruso Raffaella
Carotenuto Dora
Cimmino Maria Carmina
D’Avanzo Marina
Di Mauro Maria
Esposito Antonio
Garofalo Jasmine
Liccardo Giovanni
Liccardo Giuseppe
Malfettone Vincenzo
Napolano Mariarca
Palladino Assunta
Pollasto Lucia
Ronga Valentina
Tafuri Francesco
Vaino Roberto
Vallefuoco Giuseppe
Visco Wiliam Luigis
Marrone Giuseppe
ELEZIONI MELITO
CANDIDATO SINDACO GIOVANNI BARRETTA
FORZA ITALIA
RITA IAZZETTA
CIRO BARBARESCHI
STEFANO D’ALTERIO
CARMINE LAPRANO
IMMACOLATA IANNELLI
CESARE ONOFRI
ANTONIO MAIORANO
ELENA CAPUTO
LUIGI PONE
VANIA VIGLIONE
IMMACOLATA BUCCINO
OLGA TOMMASECCHIA
FRANCESCA POMPEA MARANO
MARIA ROSARIA MUSELLA
CARMELA DE MITRI
BENEDETTA AIELLO
ANNA BREGLIA
MARIA ESPOSITO
ANTONIO BARBATO
ELISA MICILLO
RITA MARRA
ALESSIA SCHIAVETTI
LEGA
GENNARO AMALFITANO
SILVIA CICALA
SALVATORE SPAGNUOLO
ANDREA SARNO DI VAIO
CRISTIAN ULISSE
ANTONIA ESPOSITO
STEFANIA PIANESE
GIUSEPPE TALENTO
ANTONIETTA LIUZZI
AURORA CAPUTO
MIRKO NESTOVITO
DOMENICO GONZALES
ANTONIETTA CAMPANILE
PASQUALE PIETROLUONGO
FEDERICO SEPE
GIUSEPPE ANGIOLINI
MARTINA MIGNONE
DANIELE NOCERA
CRISTIAN RUGGIERO
CONCETTA GUARINO
UNIONE DI CENTRO
CRISTINA TESTAGUZZA
FRANCESCA LO PRESTI
GENNARO MOTTOLA
ERIKA FRANCESCA GRIMALDI LETTIERI
CHRISTIAN DE LUCA
ANTONIO MELE
PATRIZIA DI MUNNO
STANISLAO ALTIERI
MARIO CASALINO
DOMENICO GRAZIOSO
PASQUALINA D’ALTERIO
ANNA PIROZZI
MARICA ABATE
CAROLINA CICCARELLI
ALFONSO AMATO
CARMINE NATOLI
CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE CHIANTESE
GOVERNO CIVICO
CACCIAPUOTI LUIGI
ORZANO YLENIA
LIBERTI ALESSANDRO
MARZANO RAFFAELE
IORIO ANNA
RUSSIELLO ANIELLO
NORMINO FERDINANDO
OREFICE DONATO
CHIANTESE CHRISTIAN
CAMPOLI SIMONA MARIA detta SIMONA
ESPOSITO ELVIRA detta VERAT
ROMANO GIUSEPPE
MAISTO VINCENZA
PAPA ARMANDO
MILONE MARCO
PETRARCA ANNA
ORA MELITO – CHIANTESE SINDACO
CHIANTESE PAOLO
VARRIALE FRANCESCO
PRETARO ROSA detta ROSSELLA
SERRAO ANTONIETTA
PAPA ELEONORA
MAZZEI FABIO
ACCIAIO MARIA
STASIO SIMONA detta PAROLISI
PERONE MADDALENA detta MILENA
ESPOSITO ANNA detta ANNA
MARRONE GIUSEPPINA detta GIUSI
CUOMO PASQUALE
ESPOSITO FRANCESCA detta FRANCESCA
RONGA SAMIRA
MAISTO FRANCESCO
SAPORITO LUISA
VITAGLIANO ANTONIO
CAIAZZA ANTONIETTA
CARRESE CIRO
Più MELITO
VERDE FILOMENA detta MENA
VACCA ALESSANDRO
PALUMBO GIACOMO
PANETTA GENNARO
ABBATE SALVATORE
MORALES MARIO
VITUCCI FRANCESCO
MUROLO PIETRO
TOPO ANTONIO
CERRATO ANTONIO
SINAGRA SIMONE
FERONE GENNARO
RUSSO GAETANO
GUARINO STEFANIA
TRAMICE EMILIA
NAPPO MARIARCA
FATO MARIALUISA
MELE ORAZIO
BUSIELLO LUCIA
CESARIO MARIANNA
PRESENTE MELITO
MARRONE NUNZIO
TROISE MAURIZIO
VACCA ANGELA
BOGGIA MARIANNA
POMMELLA MARTINA DETTA TAGLIAMONTE
FIORENTINO LUISA
MAISTO RITA
GUARINO MARIA
IACONE FRANCESCA PIA
GERBI ANTONIETTA
VIGNA ANNUNZIATA DANIELA
DE GREGORIO MONICA
DI MAIO ANNA
MAZZI VALENTINA
GELTRUDE CIRO
LENTO ANNA MARIA TERESA
NACCA NICOLA
GRIMALDI MICHELE
ESPOSITO ANTONIO
PUGLIA GENNARO
EPIFANO RITA
AULETTA TIZIANA
CHIANESE PASQUALE
MONTERISO DARIO
CANDIDATO SINDACO DOMINIQUE PELLECCHIA
PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ
SALVATORE JONATHAN ALFARANO
FORTUNA PIA CECERE DETTA FORTUNA
VANESSA CONTURSI
ANIELLO CRETELLA DETTO NELLO
SALVATORE JUNIOR DI NAPOLI DETTO DI GENNARO
ARIANNA ESPOSITO
CARMELA FORTE DETTA LINA
SALVATORE GIUGLIANO DETTO GIULIANO
ALESSANDRO GUARINO
MARIANGELA IANNUZZI
RITA IORIO
GIANLUCA MORACA
ADRIANO MUSELLA
MARCO NACLERIO
DAVIDE NERINO
FABIO PEDATA
ANTONIETTA ROMANO
FRANCESCO RUSSO
ANTONIO SANTULLI
TONIA SCHIATTARELLA
ROSSELLA SCOGNAMIGLIO
MARIA SOTTILE DETTA MIRIAM
MOVIMENTO CINQUE STELLE
ANNA PUZONE
SALVATORE PERELLI
GIUSEPPE SARDELLA (DETTO BARBARA)
ANTONIO PESOLA
LUIGIA PISANI (DETTA GINA)
MASSIMILIANO DE VITA
STEFANIA PAPA
FRANCO CAPONE
ROSA ANTONIETTA BELLOTTA
RAFFAELE RAMAGLIA
FRANCESCA FERRIERO
GIUSEPPE GANZERLI
DOMINIC DI NARDO
EMANUEL COCCO
ROMINA FERRO
STEFANO MARANO
MARTINA FERRARA
SIMONE PANNONE
VITTORIO RAIA
LUIGI MAURIELLO
FREE MELITO
VALENTINA RELLA
ANTONIO PECORARO
MELANIA CHIANTESE
ANTONIO MARIANO
ANTONIO GISON
ANNA TOSCANO
ANTONELLO CONTE (DETTO TONY)
VINCENZO CILIBERTI
PAOLA PERRELLA
CIRO BATTISTA (DETTO SKY)
FATIMA CHIARANTEO
FABIOLA LIMONGELLI
GENNARO DE MARTINO (DETTO GENNY)
SALVATORE ABBONDANZA
EMANUELE ZUPPARDO
MARIO LOMBARDI
ANTONIO GUARARINO
CARMINE GUARINO
PASQUALE TORCHIA
ANTONIO SAVERIANO
ASSUNTA IOVIA
ARTURO DE MARIA
CONCETTA GIALONE
CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI
AFELBA ROSA
BARBATO GIUSEPPE
BATTAGLIA VINCENZO (DETTO ENZO)
CARISSI MASSIMO
CARLINO TERESA GIULIA
CICCARELLI PIETRO
IAVUOLO ANTONELLO
DE SANTO MASSIMILIANO PIETRO
DE SIMONE ROSARIA
DI DOMENICO GAETANO
DI FIORE FRANCESCO
ESPERIMENTO ANGELA (DETTA GISON)
GIAROTNE FRANCESCO
MAISTO FRANCESCO
MAURO DAVIDE
MURLO LUIGI
PATRONE SIMONA
PERFANO ALESSIA
RENNELLA GRAZIA
ROMA LUCIA
RUBERTI MADDALENA
ABAGNALE MARTINO MAURIZIO
CON MELITO
SIMONE ABBATE
ANTONELLO ACUNZO
FRANCESCA ANDRONE
ELISABETTA AUCCHIO
ALESSIO BARBATO
GAETANO BARRETTA
ARIANNA BOGGIA
EDUARDO BONAVITA
ANGELO CHIANESE
MORENA CINQUE
EMANUELA CINQUE
LUIGI CONSOLEMI
LUIGI DETRETTO
RAFFAELE DEL SOLE
MASSIMO ESPOSITO
ROSA GIORDANO
ALESSIA MORRA
BERNARDO SACCO
SARA SCAMARDELLA
MASSIMILIANO TOZZI (DETTO ESA)
ASIA VALLEFUOCO
LUIGI VITALE
PARTITO DEMOCRATICO
ANGELA GUARINO
RITA ACAMPA
ROSARIA BOCCHETTI
POMPEO
RAFFAELE CAIAZZA
FABIO CAPONE
GIUSEPPE CASO
GIOVANNA CATIGNANI
GRAZIELLA CAIARIELLO DETTA GRAZIA
BRUNA CORRO
RAFFAELLA DI NAPOLI
FABIANA DONADONO
MARIA LUISA ESPOSITO
FRANCESCO FERRARO
ENRICO MAISTO
ALFREDO MARANI DETTO ALFREDO
LUIGIA PALMIERI DETTA GINA
WALTER PEZONE
CHRISTIAN RIZZUTO
MONICA VIGLIONE
UN PATTO PER MELITO
GIOVANNI BOIANO
GIOVANNA CASILLO
GAETANO CIRO DETTO CECERE DETTO O’ PICCIONE
FRANCESCO GAETANO CHIANESE
ENZA DEL ZOPPO
ANTONIA D’EMILIO DETTA TONIA
VINCENZA DI DONATO
CRISTIAN DI VAIO
ANGELO GIAQUINTO
MARIA IAVARONE
ILARIA MAISTO
STEFANO MUSELLA
VITO PALLADINO
STEFANO PELLECCHI
NICOLA POLICARPO
ANNA RANUCCI
TOMMASO RICCIO
MONICA SAVARESE
AMALIA SIMEONE
GIUSEPPE ZANNIELLO
ANTONIETTA ZUNICO
ELEZIONI CALVIZZANO
CANDIDATO SINDACO LUCIANO BORRELLI
Noi x Calvizzano con Borrelli Sindaco
Michele D’Ambra
Fabio Felaco
Marialuisa Ferrigno (detta Luisa)
Anna Ferrillo (detta Arianna)
Francesco Ferrillo (detto Francesco)
Giuseppe Liccardo
Antonio Martiello
Rosanna Martino
Maria Cristina Napolano
Armando Sabatino
Giuseppe Rocco Santopaolo
Fabiana Sarracino
Assunta Ruocco Terracciano (detta Sequino)
Gaetano Trinchillo (detto Gaetano)
Vincenzo Trinchillo (detto Enzo)
Roberto Vellecco
CANDIDATO SINDACO GIACOMO PIROZZI
Liberi e Forti con Pirozzi sindaco
Agliata Giuseppe detto Peppe
Bianco Giovanna detta Fioretto
Botta Sara
Chianese Anna
De Rosa Valentino
Longobardi Francesco
Mauriello Francesca
Migliaccio Giovanni detto Ivano
Migliaccio Rolando detto Rolando
Nastro Francesca detta Franca
Nocella Marianna
Paolone Salvatore detto Salvio
Rega Carla
Trinchillo Emma detta Emma
Musella Pasquale
De Meo Alfonso Maria