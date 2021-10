Si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi delle elezioni amministrative 2021. Sono 141 i comuni al voto in Campania. Particolare attenzione a Napoli, dove i candidati a sindaco sono 7: Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Antonio Bassolino, Alessandra Clemente, Matteo Brambilla, Rosa Solombrino e Giovanni Moscarella. Urne aperte anche nei grandi comuni in Provincia di Napoli come Melito, Afragola e Arzano (in totale sono 17 i comuni al voto nel Napoletano). Sarà possibile votare fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani. Al voto anche Caserta e altri 30 comuni nella sua Provincia.

L’AGGIORNAMENTO DELLE ORE 12:00 A NAPOLI, MELITO, AFRAGOLA E ARZANO

In Campania, alle ore 12:00, hanno votato il 12,32% degli aventi diritto.

NAPOLI: 10,18%.

MELITO: 14,36%.

AFRAGOLA:14,29%.

ARZANO: 10,44%.

L’AGGIORNAMENTO IN TUTTI I 17 COMUNI

Dato aggiornato al: 03/10/2021 – 12:49

Comuni % ore 12 Prec. ore 12

NAPOLI 17 su 17 11,04 16,46 AFRAGOLA 14,29 21,11 AGEROLA 12,90 20,25 ARZANO 10,44 16,26 BOSCOTRECASE 13,55 20,11 BRUSCIANO 10,24 24,63 CAMPOSANO 15,04 24,88 CASTELLO DI CISTERNA 17,24 27,41 FRATTAMINORE 16,31 24,66 GRAGNANO 15,35 25,14 MASSA DI SOMMA 12,72 21,05 MELITO DI NAPOLI 14,36 17,57 NAPOLI 10,18 15,17 PIANO DI SORRENTO 16,92 20,77 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 13,58 19,46 SERRARA FONTANA 15,30 18,90 VICO EQUENSE 15,22 22,37 VOLLA 10,55 14,55