La lista civica Cambiamo Insieme Melito, che fa riferimento al Dott. Gino Gabbano, già assessore e vicesindaco nelle passate amministrazioni, sosterrà alle prossime elezioni amministrative il candidato sindaco Luciano Mottola.

I rappresentanti del movimento hanno, infatti, raggiunto un’intesa programmatica con Mottola, atta alla risoluzione di problematiche che attanagliano Melito da oltre 20 anni di cui si discuterà approfonditamente nel corso di questa lunga ed entusiasmante campagna elettorale.

La civica sarà composta da professionisti, esercenti ed imprenditori del posto, ma non solo. Folta la presenza di donne e di neolaureati in lista, che per la prima volta hanno deciso di partecipare in prima persona alla tornata elettorale.

Cambiamo Insieme Melito mette, dunque, il sigillo sulla coalizione a sostegno di Mottola, che può oggi contare su ben 10 liste e che nelle prossime settimane presenterà ai cittadini il programma di governo.