Elezioni Melito, i partiti di centrodestra spingono per Barretta: c’è l’ok di 3 civiche

PUBBLICITÀ

I partiti del centrodestra Lega per Salvini Premier, Forza Italia e Unione di Centro, insieme ai progetti civici Noi con Melito, Fare sul serio e Prima Melito, rinnovano la fiducia al candidato sindaco Giovanni Barretta, individuato come la figura più autorevole e rappresentativa del progetto politico costruito per il futuro della città. La coalizione ribadisce la propria compattezza attorno a una candidatura che incarna una proposta credibile e concreta, capace di segnare una netta discontinuità rispetto al passato e di restituire fiducia ai cittadini, avviando una nuova stagione di sviluppo reale e sostenibile per la comunità melitese.

“Rinnoviamo con convinzione la fiducia in Giovanni Barretta — si legge nella nota diffusa dalla coalizione — perché rappresenta una sintesi autorevole tra esperienza, competenza e capacità di costruire un progetto amministrativo serio e condiviso. La compattezza della coalizione e la condivisione di un programma credibile costituiscono oggi una base solida, libera da personalismi e orientata esclusivamente al bene comune. Melito ha bisogno di una scelta chiara e coraggiosa. Noi siamo pronti a fare la nostra parte — conclude la nota — mettendo al centro la comunità, il dialogo con i cittadini e un’azione amministrativa concreta e responsabile.

PUBBLICITÀ

Poche ore dopo la diffusione del comunicato, Giovanni Barretta attraverso i propri canali social ha reso nota la propria disponibilità a candidarsi nuovamente, riaggiungendosi a Dominique Pellecchia (centrosinistra e civiche) e Giuseppe Chiantese (civiche di centrodestra).

“In queste ore ho letto ogni messaggio, ogni parola, ogni attestato di stima. Messaggi di cittadini, di amici, di persone che mi hanno scritto.

Ma c’è una cosa ancora più importante, la responsabilità verso una comunità che chiede una guida, che non vuole essere lasciata senza un riferimento, che crede ancora in un cambiamento possibile – ha scritto Barretta – A questo si è aggiunto anche un forte e chiaro appello politico da parte della coalizione, che ha rinnovato con convinzione la fiducia nella mia persona e nel progetto che rappresento. Un sostegno importante, che si unisce a quello dei cittadini e rafforza ancora di più il senso di responsabilità di questa scelta.

E allora vi dico questo, non lascerò senza voce chi ha creduto in me. Per questo motivo, oggi, con ancora più forza, raccolgo il vostro appello. Questa partita non è finita. Questa partita è appena iniziata. E a chi ha scelto altre strade, rispondo con il lavoro, con progetti e contenuti”.