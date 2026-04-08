Elezioni Melito, Pellecchia ci riprova: il ‘centrodestra civico’ punta su Barretta

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Un ballottaggio anticipato, così come già accaduto nel 2011. Salvo clamorosi sviluppi nei prossimi giorni, saranno due i candidati alla carica di sindaco il 24 e 25 maggio: uno scenario che porterà i cittadini a scegliere il prossimo primo cittadino già al primo turno. Pertanto, sarà di stanza in via Salvatore Di Giacomo per i prossimi cinque anni chi, tra Dominique Pellecchia e Giovanni Barretta, conquisterà anche un solo voto in più dell’altro.

Dopo la sconfitta del 2021, Pellecchia si ripresenta ai nastri di partenza con una coalizione ancor più compatta. Un campo più che largo, che comprende Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Per Persone e Comunità, CDU, Free Melito, un paio di liste civiche e A Testa Alta.

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È proprio la lista deluchiana ad allargare ulteriormente il campo, con la regia di Cosimo Amente, fino a qualche mese fa capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia e oggi organico, seppur a fari spenti, al centrosinistra.

Dall’altra parte dovrebbero essere cinque le liste civiche a sostegno di Barretta, a capo di una coalizione di centrodestra “camuffata” da civica, tra cui Prima Melito, Fratelli Moderati e Presente con Melito.

Non è ancora noto se al fianco dell’ex consigliere dell’Udc ci sarà anche il simbolo della Lega, che a Melito può contare sulla consigliera regionale Michela Rostan.