PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàElezioni regionali, De Luca su Fico: "Se buongiorno si vede dal mattino,...
Attualità e SocietàPoliticaPolitica Regionale

Elezioni regionali, De Luca su Fico: “Se buongiorno si vede dal mattino, buonanotte”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Elezioni regionali, De Luca su Fico Se buongiorno si vede dal mattino, buonanotte
PUBBLICITÀ

“Ho ascoltato anche ieri l’annuncio e mi sono commosso.

Non ho capito chi è l’ufficiale che ha celebrato. Se il buongiorno si vede dal mattino allora buonanotte. Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno hanno fatto una fuga in avanti e non va bene”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca intervenendo a L’Aria che tira su La7. Parlando della presentazione di Fico ieri a Napoli, alla presenza di Conte, ha proseguito: “Ho visto che è arrivato e ci ha illuminato di immenso”.
Infine non ha mancato una stoccata al Pd e al fatto di non essere stato invitato alla festa dell’Unità: “Non mi hanno invitato ed hanno mantenuto il livello di cafoneria”. De Luca ha ribadito che è ancora in attesa dei programmi “altrimenti è politica politicante”.

PUBBLICITÀ

 

Conte lancia Fico alla Presidenza della Regione Campania, ma c’è imbarazzo per l’alleanza con De Luca

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati