Conte lancia Fico alla Presidenza della Regione Campania, ma c’è imbarazzo per l’alleanza con De Luca

Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti del centrosinistra alle elezioni regionali in arrivo.

L’annuncio è arrivato con un post sull’Instagram ufficiale dei dem con la lista dei candidati della coalizione: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Ciani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto.

Il post è aperto dalla frase: “Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone” e la prima immagine si apre con la scritta “mentre la destra litiga per le poltrone”.

Nel pomeriggio di domenica alla fondazione Foqus, ai Quartieri Spagnoli”, l’ex presidente della Camera, il 5 Stelle Roberto Fico, ha aperto la sua campagna elettorale per le elezioni regionali come candidato governatore del Campo Largo, il centrosinistra di cui fanno parte M5S, PD, Avs e altre liste civiche e di forze politiche. As accompagnare Fico sul palco, l’ex premier Giuseppe Conte che ha lanciato la volata affermando come in Campania “si apre una nuova stagione politica”. Per Roberto Fico, particolare attenzione nel programma avrà “la sanità pubblica e quella territoriale” i “trasporti e il diritto alla mobilità nelle aree interne”. Il già presidente della Camera annuncia anche “un protocollo per le liste pulite alle regionali, vediamo se anche la destra lo farà “.

“Da oggi procediamo guardando sempre i più deboli, chi sta male, chi ancora oggi non riesce a mettere il piatto a tavola. I nostri meccanismi partiranno da questo, lavorando su un nostro patto sociale con le imprese per avere un valore aggiunto sociale, non solo profitto ma anche valore sociale”.

Se il centrosinistra dovesse vincere in tutte le Regioni del Sud “sarebbe un fortissimo segnale politico per il Governo” e a Roma “difficilmente potrebbero sottovalutarlo”. Lo ha detto Roberto Fico nel suo discorso di esordio nella campagna elettorale come candidato alla presidenza della Campania con il centrosinistra.

Fico dalla sede di Foqus a Napoli, insieme al presidente del M5S Conte con la presenza del sindaco di Napoli Manfredi, ha sottolineato: “faremo dei tavoli nella coalizione che sviluppa i temi del futuro della Campania, stando faccia a faccia con tutte le persone come siamo oggi qui. Saremo in ogni luogo in cui verrà richiesta la nostra presenza,non ci saranno palchi dall’alto ma cercheremo di essere pancia a terra sul territorio con parola d’ordine partecipazione”.

È quanto ritiene Giuseppe Conte, giunto ieri a Napoli, per la presentazione del candidato presidente del centrosinistra alla Regione Campania.

Il primo appuntamento elettorale della coalizione c’è stato nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

Con Conte che ha voluto ringraziare tutti i partiti della coalizione, c’era anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha conquistato Palazzo San Giacomo nell’ottobre di quattro anni con una coalizione che comprende appunto anche il Movimento Cinque Stelle.