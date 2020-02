Elezioni regionali, sono 4 i candidati di Giugliano per il M5S sulla piattaforma Rousseau

Sono quattro i giuglianesi che domani si sottoporranno al voto sulla piattaforma Rousseau alle regionarie del Movimento 5 Stelle in Campania. Tra i 58 aspiranti alla candidatura ci sono Nicola Palma, Salvatore D’Agostino, Antonio Yoseph Pennacchio e Stefano Ricciardiello.

Palma, consigliere comunale uscente di Giugliano, non ha mai lesinato critiche sia ai vertici del M5S che alla trasparenza della piattaforma Rousseau. La sua candidatura alle Regionarie era nell’aria.

Anche Salvatore D’Agostino è alla sua prima candidatura. Conosciuto per il suo attivismo nell’ambito dell’Arcigay, è diventato famoso per aver coniato il termine ‘Pomigliano d’Arcore’ quando l’ex capo politico del M5S fu accusato di aver dato incarichi a tanti attivisti provenienti dal suo comune di residenza, salvo poi cambiare idea e appoggiare Di Maio. E’ vicino alle posizioni politiche della senatrice giuglianese Mariolina Castellone. Anche lui in passato ha sollevato critiche sulla trasparenza della piattaforma Rousseau.

Antonio Yoseph Pennacchio, commerciante, è l’unico dei quattro giuglianesi a ritentare per la seconda volta. Iscritto al blog da diversi anni, alle regionarie di 5 anni fa risultò tra i primi dei non eletti. La sua posizione è sempre stata moderata, anche in questa fase preferisce attendere la decisione dei vertici per esprimersi su un’eventuale accordo col Pd.

Infine Stefano Ricciardiello, tecnico delle telecomunicazioni, il meno noto dei quattro, anche lui alla prima candidatura, ma da anni attivista e iscritto al blog.

Domani, dalle 10 alle 19, gli iscritti al M5S potranno votare i nomi dei candidati con cui poi saranno composte le liste. Ecco l’annuncio sul blog

“Giovedì 20 febbraio dalle ore 10 alle ore 19, – si legge dal blog a 5 stelle – gli iscritti del MoVimento 5 Stelle residenti in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere la lista dei nomi dei candidati portavoce nei rispettivi Consigli regionali, alle prossime elezioni”.

L’elenco completo dei candidati alle regionarie:

Orfeo Mazzella

Gennaro Saiello

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Vincenzo Buonincontro

Nicola Palma

Antonio Crasta

Tommaso Malerba

Marco Ferruzzi

Giualino Manzo

Angelo Di Prisco

Luca Caiazzo

Maria Carmina Biglietto

Enrico Tammaro

Dario Carotenuto

Angelo Zanfardino

Gennaro Luca Capriello

Emanuela Ferrante

Francesco Costagliola

Zahira Filomena Mucerino

Luigi Grosso

Anita Amato

Stefano Ricciardiello

Antonio Tagliafierro

Rosario Lotito

Francesco Colombo

Luigi Contessa

Isabella Palomba

Pierluigi Aliperta

Salvatore D’Agostino

Domenico Galardo

Luciano Rosario Maria Vicari

Rosario Savarese

Luigi Maria Di Maio

Giovanni Rea

Alessandro Cannavacciuolo

Gaetano Riccio

Giuseppe Cammarota

Ferdinando Caredda

Michele Manfredi

Mario Stefanelli

Pamela Immacolata Sodano

Iolanda Meglio

Gian Carlo Garzoni

Fulvio D’Antuono

Domenico Paolella

Michele Visone

Carlo Sorvillo

Antonio Chiacchio

Gennaro Esposito

Pasquale Acanfora

Gennaro Patricelli

Sergio Merolla

Antonio Yoseph Pennacchio

Francesco Spada

Bianca Mazzarino

Francesco Cervo