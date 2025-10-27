Elezioni regionali, tutte le 8 liste a sostegno di Roberto Fico

Ecco tutte le liste e i candidati a sostegno di Roberto Fico.
1 – PARTITO DEMOCRATICO
NAPOLI
Amirante Francesca
Amato Vincenza Detta Enza
Bava Sabrina
Borrelli Antonio
Brasiello Anna
Cavallo Claudia
Cerciello Vincenzo
Ciaramella Maria Antonietta Detta Antonella
Cortese Salvatore
Cristiano Antonio
Esposito Pasquale
Fiola Carmela Detta Bruna
Fortunio Concetta
Iacobelli Angela
Liberti Antonio Detto Tonino
Madonna Salvatore .
Manfredi Massimiliano
Marciano Antonio
Mautone Elena
Milo Regina
Musella Anna
Noviello Concetta
Passariello Mariarosaria
Raia Loredana
Savanelli Francesco
Zanfardino Francesco Detto Zanfa
Zinno Giorgio
SALERNO
Federica Fortino
Francesco Picarone (detto Franco)
Gaetana Falcone
Corrado Matera
Virgina Fogliame
Federico Conte
Anna Petrone
Aniello Fiore (detto Nello)
Giovanni Guzzo
CASERTA
Sgambato Camilla
Bonacci Antonio detto Antonello
Funaro Mariana
Landolfi Pierluigi
Russo Maria Melania
Sica Salvatore
Tonziello Leda Clementina
Villano Marco
AVELLINO
Maurizio Petracca
Laura Cervinaro
Antonio Gengaro
Anna Nazzaro
BENEVENTO
Giovanni Cacciano
Rosa Razzano
2 – MOVIMENTO 5 STELLE
NAPOLI
Fella Trapanese Luca
Flocco Salvatore
De Giulio Teresa
Gallo Luigi
Saiello Gennaro
Nola Patrizia
Langellotti Alessandro
Pennacchio Antonio Yoseph
Porcelli Massimiliano
Vignati Elena
Bencivenga Michele
Palma Stefano
Puzone Anna
Amato Anita
Caredda Ferdinando
Coppola Annunziata
Di Matteo Immacolata detta Melinda
Ferruzzi Marco
Garofalo Anna
Grazioso Giuseppe
Muto Crescenzo
Napolitano Rosario
Peluso Mariano
Ristorato Pasquale
Tammaro Enrico
Volpe Rosa
Coppola Gennaro detto Genny
SALERNO
Cammarano Michele
Iozzino Giuseppe
Molinaro Iolanda
Canale Iolanda
Benevento Giuseppe
Campagna Santino
Oliva Margherita
Morrone Giuseppe
Maggio Adriana
CASERTA
De Matteis Federico
Aveta Raffaele
Cassandra Ketty
Mucherino Carmela
Simonelli Aldo
Di Micco Fabio
Bencivenga Raffaele
Rettore Daniela
AVELLINO
Ciampi Vincenzo
Anzalone Anna
Orsogna Luca
Guidi Tiziana
BENEVENTO
Maio Francesca
Romano Giovanni
3 – ALLEANZA VERDI SINISTRA
NAPOLI
Amodeo Giovanni detto Gianfranco
Andonaia Michele
Andreozzi Rosario
Avellino Mariarosaria
Cannavacciulo Alessandro
Ceparano Carlo
D’Angelo Sergio
Davide Andrea Laerte detto Laerte
Delle Cave Terry detta Teresa detta Terry
Di Palma Carmine detto Nello
Esposito Marco
Fatayer Souzan detta Susan
Ferrara Olimpia detta Olimpia
Gaeta Roberta
Giugliano Angela Rosaria detta Angela
Lotito Rosario
Mometti Valentina
Notorio Gabriella
Nunziata Michele
Paribello Virginia detta Virna
Perrotta Antonio
Rollin Giuseppina detta Giusy
Sorrentino Antonio
Varriale Ciro
Visone Rosario detto Rosario
Vitiello Roberta
Zingone Alessandro
SALERNO
Barbirotti Dario
Claps Leonardo Maria
De Falco Maria Detta Mariolina
De Martino Stefania
Ragone Vincenzo Detto Enzo
Romano Rossana
Tafuro Ignazio
Tavella Francesco Detto Franco
Voza Elisabetta
CASERTA
Altavilla Anna
Colamonici Alessia
D’angelo Eugenia
Dell’aquila Antonio
Iannotta Emilio
Iorio Veronica
Mincione Francesco
Piscitelli Giuseppe
AVELLINO
Roberto Montefusco
Giuseppina Volpe
Luigi Tuccia
Martina Di Nenna
BENEVENTO
Lucio Ferella
Pina Fontanella
4 – FICO PRESIDENTE
NAPOLI
Russo Giovanni
Castaldi Maria Cristina
Castaldi Vitale detto Vitale
Coppola Lorenzo
Cutino Christian
D’Errico Davide
De Martino Pasqualino detto Lino
De Micco Nunzia
De Rosa Giuseppina detta Giusy
Di Girolamo Emilia
Ercolino Valentina
Fabozzi Simona
Ferrara Giuseppe
Fusco Ciro
Geirola Silvana
Losokhnamane Dara Boussa detta Soni
Membrini Oreste
Migliaccio Carlo
Monti Tina
Piscicelli Italo
Sabatino Giovanni
Signorile Anna
Simeone Gaetano detto Nino
Simioli Salvatore detto Simeoli
Solombrino Rosa detta Rossella
Trotta Donatella
Varriale Vincenzo detto Enzo
SALERNO
Annunziata Alfonso
Agresta Maria Federica
Cuofano Giovanni Maria
D’Aniello Maria
Di Paola Francesco
Morinelli Stefania
Ricci Luigi detto Gigi
Salzano Donato
Speranza Vincenzo
CASERTA
Crovella Virginia Anna
Apperti Francesco
Borgia Emilia
Iannelli Maria detta Mariella
Iodice Vincenzo detto Enzo
Martinelli Giuseppe detto Peppe
Mottola Valerio
Tommasetti Maria Gioia
AVELLINO
Amendola Laura
Famiglietti Luigi
Acierno Silvana
Fiordellisi Franco
BENEVENTO
Fiorillo Francesco
Piscitelli Gianna
5 – A TESTA ALTA
NAPOLI
Fortini Lucia
Caiazza Emanuela
Cascone Ciro
Casillo Rossella
Chianese Giovanni
Cirillo Vincenzo
Crocetto Michele
D’Angelo Libera
De Luca Elisabetta
De Rosa Giuseppina
Del Prete Vincenzo
Fiengo Massimo
Fiorentino Andrea
Gioielli Germana
Iodice Ornella
Lettieri Vittoria
Luongo Antonio
Mazzacano Mariarosaria
Mocerino Carmine
Perchiazzi Emma
Porcelli Giovanni
Russo Lidia
Sacco Rosario
Urlo Maria
Vanacore Vittoria detta Vittoria
Venanzoni Diego
Zonfrillo Giuseppe
SALERNO
Luca Cascone
Giosi Tortora
Donato Alonzo
Filomena Rosamilia
Nunzio Senatore
Rosa Lampasona
Gerardo Pagano
Lucia Pagano
Francesca Napoli
CASERTA
Gennaro Oliviero
Lia Caterino
Giuseppe Moretta
Antonietta Nacca
Agostino Navarra
Annamaria Sadutto
Maria Sorbo
Caterina Tizzano
AVELLINO
Lucia Fortini
Antonello Cerrato
Pino Rosato
Maria Laura Di Gaeta
BENEVENTO
Erasmo Mortaruolo
Stefania Pavone
6 – NOI DI CENTRO – NOI SUD
NAPOLI
Barra Giuseppe
Manganiello Domenico
Aliberti Mario
Caiazzo Concetta
Cecere Denise
Di Mauro Fabiola
D’Auria Tiziana
Esposito Domenico
Gaudieri Maria Rosaria
Iorio Maria
Marra Francesca Pia
Marrazzo Domenico
Mazzone Bruno
Mosca Raffaele
Naso Anna
Pallonetto Domenico
Palumbo Alessandra
Pascià Achille
Ponticiello Severina
Russo Giuseppina
Salierno Luisa
Scarpitti Mauro
Silvestre Francesco
Pisano Roberta
Marena Dario
Tucci Eleonora
Costanzo Nunzia
SALERNO
Indelli Enrico
Caputo Elisabetta
Finizzola Vincenzo
Mastella Pellegrino
Modella Carmelina
Pierri Antonio
Principe Franca
Robustelli Anna
Iannone Mario
CASERTA
De Rosa Marcello
Cusano Roberto
Di Puorto Raffaella
Ferrara Giovanni
Lamberti Florentia
Marasco Massimiliano
Zampella Maria Antonietta
Paternostro Donatella
AVELLINO
Gazzella Guerino
Iannace Gino
Grella Angelia
Napolitano Annunziato
BENEVENTO
Mastella Pellegrino
Razzano Giovanna
7 – AVANTI CAMPANIA
NAPOLI
Demitry Antonio
Fanfarillo Paola
Ciarambino Valeria
Cirillo Luigi
Acierno Paola
Anzalone Ersiliana detta “Erli”
Correale Luigi
De Capua Tommaso detto “Tommaso”
Fardello Sossio detto “Sossio”
Ferrillo Sascha
Franzese Maria Grazia
Frezza Fulvio
Gargiulo Sabrina
Giovine Rosaria detta “Rosaria”
Landolfo Mariarca
Mautone Raffaele
Mensorio Giovanni
Musella Arianna
Napolitano Mariantonietta detta “Marinella”
Nigro Nunzia
Palma Giovanna
Puleo Rita
Remondelli Paolo
Sommese Giuseppe detto “Peppe”
Stanzione Luisa
Varavallo Teresa detta “Sissi”
Viola Rosario
SALERNO
Antonella Garofalo
Andrea Volpe
Pasquale Sorrentino
Filomeno Antonio Di Popolo
Ferdinando Padovano
Maria Antonia Pessolano detta “Antonella”
Floriana D’Antonio
Romina Malfeo
Espedito Fontana
CASERTA
Antonucci Pasquale
De Falco Desyderia
Diana Olga detta “Olga”
Iarrobino Gianfausto
Iovino Giovanni
Raucci Ivan
Riccio Giuseppe detto “Pino”
Santorelli Santina
AVELLINO
Elena Salvatore
Marcello Graziosi
Antonio Gesualdo
Rita Pellecchia
BENEVENTO
Angelo Miceli
Maria Teresa Imparato
8 – CASA RIFORMISTA
NAPOLI
Rea Teresa
Biondi Immacolata
Bonetti Luigi
Buonajuto Ciro Detto Ciro
Caserta Margherita
Cesaro Armando
Cioffi Immacolata
Colella Sergio
Cozzolino Pasquale
Cuomo Adele Detto Romano
Di Scala Mariagrazia
Fornaro Rosaria
Galizia Mariano
Giannuzzi Savelli Isabella
Intoccia Olga
Lupoli Rosa
Mascolo Marianna
Matafora Vincenzo
Nappa Paola
Pellegrino Emilio Francesco
Pesce Sabrina
Romeo Salvatore
Rossi Anna Chiara
Ruggiero Manuel
Sodano Anna
Visconti Federica Maria
Volpe Enza
SALERNO
Pellegrino Tommaso
Valiante Gianfranco
Di Maio Stefania
Guerritore Alessia
Lamberti Armando
Mazzarella Valeria
Naponiello Cosimo
Vastola Teresa
Vitiello Mariarosaria
CASERTA
Mona Gaetano
Aversano Salvatore
Cantile Antonio
Di Caprio Teresa
Iodice Maria Luigia
Piccirillo Giuseppina
Smarrazzo Pietro detto Pietro
Ucciero Teresa
AVELLINO
Enzo Alaia
Stefania di Nardo
Carmela Diana
Franco Di Cecilia
BENEVENTO
Bepy Izzo
Lorena Pacelli