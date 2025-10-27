PUBBLICITÀ
Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Carlo Arnese

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ecco tutte le liste e i candidati di Forza del Popolo a sostegno di Carlo Arnese in attesa del via libera definitivo delle commissioni elettorali.

FORZA DEL POPOLO

NAPOLI

Esposito Ornella
Vaccaro Luca
Scognamiglio Debora
Iannone Ugo
Marino Maria Grazia
Russo Raffaele
Eloquente Paola
Palladino Franco
Manna Antonietta
Gallotta Giuseppe
Alfiero Ciecilag Alessia
D’Amore Angelo
Bifulco Angelo
Navarra Luciano
Rossi Giuseppe
Avolio Matilde
Sabatino Giuseppe Junior
Moresco Giovanni
Scognamiglio Luigi
Grimaldi Cinzia
Venutolo Donata Adalgisa
Russo Carmela
Mastroianni Antonietta
Abassi Alamia
Russo Pasqua
Ansalone Antonio
Pezzullo Emanuele

SALERNO

Grimaldi Cinzia
Esposito Ornella
Venutolo Donata Adalgisa
Vaccaro Luca
Ansalone Antonio
Gallotta Giuseppe
D’Amore Angelo
Russo Raffaele
Scognamiglio Debora

CASERTA

Russo Carmela
Mastroianni Antonietta
Alfiero Ciecilag Alessia
Esposito Ornella
Palladino Franco
Gallotta Giuseppe
Vaccaro Luca
D’Amore Angelo

AVELLINO

Manna Antonietta
Scognamiglio Debora
Russo Antonio
Palladino Franco

BENEVENTO

Abassi Lamia
Pezzullo Emanuele

