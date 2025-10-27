Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Carlo Arnese

Ecco tutte le liste e i candidati di Forza del Popolo a sostegno di Carlo Arnese in attesa del via libera definitivo delle commissioni elettorali.
FORZA DEL POPOLO
NAPOLI
Esposito Ornella
Vaccaro Luca
Scognamiglio Debora
Iannone Ugo
Marino Maria Grazia
Russo Raffaele
Eloquente Paola
Palladino Franco
Manna Antonietta
Gallotta Giuseppe
Alfiero Ciecilag Alessia
D’Amore Angelo
Bifulco Angelo
Navarra Luciano
Rossi Giuseppe
Avolio Matilde
Sabatino Giuseppe Junior
Moresco Giovanni
Scognamiglio Luigi
Grimaldi Cinzia
Venutolo Donata Adalgisa
Russo Carmela
Mastroianni Antonietta
Abassi Alamia
Russo Pasqua
Ansalone Antonio
Pezzullo Emanuele
SALERNO
Grimaldi Cinzia
Esposito Ornella
Venutolo Donata Adalgisa
Vaccaro Luca
Ansalone Antonio
Gallotta Giuseppe
D’Amore Angelo
Russo Raffaele
Scognamiglio Debora
CASERTA
Russo Carmela
Mastroianni Antonietta
Alfiero Ciecilag Alessia
Esposito Ornella
Palladino Franco
Gallotta Giuseppe
Vaccaro Luca
D’Amore Angelo
AVELLINO
Manna Antonietta
Scognamiglio Debora
Russo Antonio
Palladino Franco
BENEVENTO
Abassi Lamia
Pezzullo Emanuele