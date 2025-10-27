Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Stefano Bandecchi

Ecco tutte le liste e i nomi presentati da Dimensione Bandecchi a sostegno di Stefano Bandecchi in attesa del via libera definitivo delle commissioni elettorali.
DIMENSIONE BANDECCHI
NAPOLI
Ambrosino Anna
Marziani Salvatore
Altamura Viviana
Annunziata Elisa
Attanasio Giulio
Boccia Maria Rosaria
Caccavale Maurizio
Canciello Girolamo
Ciarfa Giuseppina Laura
Cimino Antonio
Coppola Catello
De Rosa Luigina
Di Palo Giovanni
Di Prisco Francesco
Errico Pasquale
Ferrara Francesco
Giullini Annamaria
Guida Vincenzo
Lopes Luisa
Mauro Giovanni
Mistretta Mariagrazia detta Grazia
Moccia Pellegrino
Riccio Fabio
Rogazzo Massimo Pietro
Selvaggio Antonio
Sica Marco
Spera Felice
SALERNO
Ventura Domenico detto Mimmo
Giovagnoli Sara
Cerciello Luigi
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Cupo Vitantonio
Scherzi Samantha
Mautone Stefania
Casella Giovanni
CASERTA
Esposito Fabio Cipriano
Boccia Maria Rosaria
Guida Vincenzo
Ottaiano Mauro
Plazza Manuel detto Piazza detto Plaza
Degempirale Angela
De Rosa Luigina
Esposito Roberto
AVELLINO
Caputo Teresa
Perrotti Marco
Ferri Andrea
Poli Rosita
BENEVENTO
Serpini Benedetto Fabio
De Rosa Luigina